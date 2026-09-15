Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1665-й день войны

Минобороны РФ 15 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области, уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта. Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузово Харьковской области. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих ВСУ. Все попытки прорыва боевиков из кольца окружения пресечены. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 490 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Приколотное, Новоалександровка и Петропавловка Харьковской области. В Харьковской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Золочев, Мартыновка, Черноглазовка, Металловка и Революционное Харьковской области. В Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Гнилица и Хотень Сумской области.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, 3 танка, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Червоный Оскол, Путниково, Петровка, Студенок Харьковской области, Богородичное, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 200 военнослужащих, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Кондратовка, Василевская Пустошь, Славянск, Стародубовка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 17 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Гулево, Марьевка, Андреевка, Белозерское Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили: свыше 345 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Орестополь Днепропетровской области, Самойловка, Омельник, Василевское и Общее Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, 13 автомобилей и 1 станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Юльевка, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 35-ти военнослужащих, 15 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 589 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 236589 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30930 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36463 орудия полевой артиллерии и минометов, 71960 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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