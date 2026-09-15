Палеолит Ливана: как древние охотники 400 тыс. лет назад осваивали средиземноморское побережье

Останки животных, собранные в пещерах и скалистых памятниках вдоль средиземноморского побережья Ливана более века назад, дают неожиданно подробную картину того, как гоминины охотились и перемещались по ландшафту еще 400 000 лет назад. Данные свидетельствуют о том, что эти древние группы знали, где собираются животные, возвращались на продуктивные охотничьи угодья в определенные периоды года и жили в прибрежной среде, которая оставалась удивительно устойчивой несмотря на значительные изменения глобального климата.

Два исследования, опубликованные в Communications Earth & Environment, изучали давно забытые коллекции трех палеолитических памятников: Рас-эль-Кельб, Нахр Ибрагим и Нааме. Вместе эти памятники сохраняют свидетельства, охватывающие примерно 400 000–100 000 лет назад. Это делает их одними из самых длинных палеоэкологических записей, когда-либо восстановленных для центрального Леванта.

Исследование также заполняет важный географический пробел. Большая часть знаний археологов о палеолитической жизни на Леванте происходит с памятников южнее страны. Записи Ливана получили гораздо меньше внимания, отчасти потому, что десятилетия политической нестабильности нарушили археологические исследования.

Столетние коллекции получают новые даты

Многие кости из Рас-эль-Кельба и Нахр Ибрагима были собраны более 130 лет назад иезуитским ученым Годефруа Зумоффеном. Материал Нааме был обнаружен во время последующих работ в XX веке. Сегодня коллекции хранятся в Музее ливанской доистории при Университете Святого Иосифа в Бейруте.

Однако до сих пор их возраст оставался плохо ограниченным. Исследователи отобрали пять ископаемых зубов для прямого датирования. Возраст Рас-эль-Кельба установлен около 402 000 лет, Нахр Ибрагима — около 245 000 лет. Большая часть материалов Нааме относится к гораздо более позднему периоду, примерно 100 000 лет назад.

Эти даты превратили музейные коллекции с неопределенной хронологией в доказательства, охватывающие несколько основных фаз плейстоцена. Вместо одной непрерывной оккупации три места дают снимки жизни гомининов в разные моменты примерно на протяжении 300 000 лет.

Исследователи изучили 721 останок животных из коллекций. Среди них — туры, пар и благородные олени, дикие козы, носороги и бегемоты. Один вид показывает, что плейстоценовое побережье Ливана выглядело совершенно иначе, чем ландшафт, который наблюдается там сегодня.

Охотники выбирали животных в нужное время и место

Кости из Нааме сохраняют одни из самых явных признаков человеческой деятельности. Следы порезов показывают, что туши были зарезаны, длинные кости ломаны, чтобы добраться до костного мозга, а некоторые останки подвергались огню. Исследователи также выявили простой обработанный костный предмет, который мог служить инструментом.

Доказательства из Нахр Ибрагима включают следы резни на кости тура. В Рас-эль-Кельбе прямых следов от вырезания не было обнаружено. Но обожженные кости и каменные орудия свидетельствуют о том, что гоминины были активны в окружающем ландшафте.

Возраст охотничьих животных добавляет еще одну подсказку. Взрослые особи прайм-возраста доминируют во всех трех коллекциях. Они составляют около 82 процентов животных в Нааме, 70 процентов в Нахр Ибрагим и все особи, представленные в выборке Рас-эль-Кельб. Исследователи предупреждают, что ранние методы сбора могли способствовать более крупным и лучше сохранившимся костям. Но общий характер соответствует активной охоте, а не просто поиску животных, погибших естественным путем.

Добыча тоже была далека от легких. Туры были мощным диким скотом, а носороги представляли собой еще более крупную и потенциально опасную цель. Их присутствие свидетельствует о том, что гоминины могли эксплуатировать одних из самых ценных крупных животных в ландшафте.

Сезонная охота: древняя стратегия

Микроскопический износ зубов животных стал еще одной частью истории. Туры и носороги в Рас-эль-Кельбе, по-видимому, охотятся в ограниченную часть года. Парные олени из Нааме и Нахр Ибрагим демонстрируют схожие сезонные схемы.

Исследователи считают, что некоторые из этих охотничьих эпизодов, вероятно, происходили ближе к концу сухого сезона. В это время животные становились легче предсказуемыми, перемещаясь по определенным местообитаниям и ища воду и пищу. Свидетельства из Рас-эль-Кельба и Нахр Ибрагим представляют собой самое раннее зооархеологическое свидетельство сезонной охоты, выявленное в Ливане.

Вместо того чтобы случайно бродить по ландшафту, эти группы, по-видимому, понимали, где чаще всего встречаются разные животные. Горные районы вокруг Нахр Ибрагим предоставляли возможности для охоты на диких коз. Эстуарная среда возле Рас-эль-Кельба привлекала животных, включая носорогов.

Удивительно стабильный мир на ливанском побережье

Второе исследование изучило химические сигнатуры, сохранившиеся в 58 ископаемых зубах с тех же памятников. Углеродные и кислородные изотопы позволили researchers реконструировать растительность, доступность воды и сезонные условия, в которых жили животные.

Результаты указывают на удивительно устойчивую средиземноморскую среду. Даже когда глобальный климат менялся через повторяющиеся ледниковые и межледниковые периоды, лес, кустарник и более открытые участки продолжали формировать продуктивную экологическую мозаику вдоль побережья Ливана примерно между 400 000 и 100 000 лет назад.

Животные в основном питались растениями, связанными с растительностью C3. Она доминирует в лесах и средиземноморских условиях, а не на сухих тропических лугах, представленных растениями C4. Разные виды занимали разные части этого ландшафта: олени предпочитали более лесистые местности, а туры и носороги — относительно открытые пространства.

Эта стабильность, возможно, сделала центральный Левант особенно привлекательным для популяций гомининов. Надежная вода, растительность и разнообразная добыча обеспечивали бы ресурсы даже при неблагоприятных условиях в других местах.

Левант как коридор между Африкой и Евразией

Это важно, потому что Левант был одним из важнейших коридоров, соединяющих Африку с Евразией. Различные популяции гомининов неоднократно перемещались через этот регион в плейстоцене. Среди них — популяции, связанные с одними из самых ранних перемещений Homo sapiens за пределами Африки.

Исследователи не могут определить, какие виды гомининов создали ливанские животные комплексы. Доказательства не должны приписываться непосредственно неандертальцам или современным людям. Кости показывают нечто более фундаментальное: кто бы ни были эти охотники, они достаточно хорошо понимали окружающую среду, чтобы использовать разные среды обитания, охотиться на крупную добычу и организовать хотя бы часть охоты вокруг сезонных возможностей.

Результаты также оспаривают идею о том, что палеолитические группы по всему Леванту сталкивались по сути с одинаковой средой. В то время как части южного Леванта становились все более сухими и открытыми, побережье Средиземноморья Ливана сохраняло продуктивные лесные местообитания. Они могли служить экологическим убежищем.

Что открывают старые музейные ящики

Более чем через столетие после первого собрания многих окаменелостей старые музейные ящики открывают новый вид на палеолитический Ливан. Они раскрывают не только животных, но и ландшафт, в котором гоминины неоднократно адаптировали свои перемещения и охотничьи стратегии к богатому и удивительно устойчивому средиземноморскому миру.

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