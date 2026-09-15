Чем опасно пассивное курение и существует ли безопасная «доза»? Комментарий эксперта

В исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Lancet Public Health, приводятся поражающие воображение цифры: в 2023 году около 2,71 миллиарда жителей планеты вдыхали табачный дым, не будучи курильщиками. С этим воздействием специалисты связывают 1,66 миллиона случаев преждевременной смерти и 44,8 миллиона потерянных лет здоровой жизни из-за болезней и инвалидности.

Исследование охватывает период с 1990 по 2023 год и включает 204 страны и территории. Чтобы оценить, насколько широко распространено пассивное курение и как оно влияет на заболеваемость, авторы опирались на результаты опросов населения, а также на данные глобальной оценки бремени болезней (GBD 2023).

Самая тревожная часть статистики связана с детьми. По оценкам, в 2023 году табачный дым вдыхали около 767 миллионов детей младше 15 лет. С этим воздействием исследователи связывают 5,2 миллиона случаев респираторных инфекций у подрастающего поколения всего за один год. У взрослых основной удар приходится на сердце: наибольший вклад в потери здоровья от пассивного курения внесла ишемическая болезнь сердца.

Отдельное внимание авторы уделяют так называемому побочному дыму. Он образуется при горении табачного изделия, не проходит через фильтр и может содержать более высокие концентрации токсичных и канцерогенных веществ.

Общая картина выглядит лучше лишь на первый взгляд. С 1990 года распространенность пассивного курения с поправкой на возраст снизилась на 22,2 процента. Однако абсолютное число людей, подвергающихся воздействию дыма, почти не изменилось: рост населения свел значительную часть прогресса на нет. В странах Африки к югу от Сахары число таких людей выросло почти на 98,5 процента, а в Северной Африке и на Ближнем Востоке — на 72,1 процента.

Ученые подчеркивают: борьбы с самим курением недостаточно. Чтобы снизить ущерб, нужны более строгие меры защиты от табачного дыма — как в общественных местах, так и дома. Это особенно важно для детей и женщин. Авторы напоминают: безопасного уровня вдыхания вторичного табачного дыма не существует.

Комментарий специалиста

Пассивное курение — это вдыхание смеси, которая состоит из дыма от тлеющей сигареты (боковой поток) и дыма, выдыхаемого курильщиком (основной поток), отмечает врач-терапевт Юрий Саакян из Пироговского Университета Минздрава РФ. Специалист утверждает: вопреки распространенному мнению, боковой поток содержит более высокие концентрации некоторых токсинов. В нем может быть в несколько раз больше канцерогенных смол и никотина, чем в дыме, который вдыхает сам курильщик.

Опасность пассивного и активного курения в целом сопоставима. Дело не только в количестве, но и в характере воздействия. Активный курильщик получает ударную дозу никотина и смол, к которой его организм хотя бы частично адаптирован. Некурящий человек в прокуренном помещении сталкивается с тем же обширным спектром из более чем 7000 химических соединений. Семьдесят из них являются доказанно канцерогенными.

Многочисленные исследования подтверждают: пассивное курение поражает все системы организма. Первой страдает сердечно-сосудистая система. Даже 25-30 минут в прокуренном помещении повышают свертываемость крови и нарушают работу сосудов. В долгосрочной перспективе риск инфаркта и инсульта возрастает на 25-30 процентов. Не менее опасны онкологические заболевания: регулярное вдыхание дыма увеличивает вероятность рака легкого, носовых пазух и молочной железы.

Особого внимания заслуживают две категории граждан, для которых пассивное курение наиболее опасно, и это прежде всего дети и беременные женщины. Детский организм находится в стадии активного роста. Пассивное курение становится одной из главных причин синдрома внезапной детской смерти, а также значительно повышает риск бронхитов, пневмоний, среднего отита и бронхиальной астмы. Воздействие табачного дыма на беременных женщин увеличивает риск преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела. Токсины беспрепятственно проникают через плацентарный барьер и напрямую воздействуют на плод.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro