Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Баб-аль-Мандебском проливе

Совет Безопасности ООН по инициативе представителей Франции проведет во вторник во второй половине дня заседание, посвященное ситуации в Баб-аль-Мандебском проливе.

Напомним, действующие при поддержке Ирана хуситы захватили расположенные на юге Красного моря острова Большой и Малый Ханиш. Тем самым иранские сателлиты укрепляют контроль над Баб-аль-Мандебским проливом.

В последние дни войска правительства Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, попытались развернуть наступление на позиции хуситов, однако пока им не удалось достичь успехов. Тем временем шиитские боевики захватили острова Зукар.

По сути, это позволяет Ирану, уже заблокировавшему Ормузский пролив, перекрыть судоходство и через еще одну принципиально важную морскую артерию, соединяющую Азию и Европу через Суэцкий канал.

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