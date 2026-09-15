ЦИК напомнил о введении госпошлины за голосование с помощью бумажного бюллетеня

ЦИК РФ напомнил россиянам, что с 1 сентября 2026 года за голосование на избирательном участке с использованием бумажного бюллетеня взимается государственная пошлина в размере 1500 рублей. Таким образом государство намерено защитить леса от вырубки.

«Граждане и так платят госпошлины за обращение в суд, получение паспорта, заключение и расторжение брака – и тут всегда всегда включен налог за наш лес. Выборы в этом смысле ничем не отличаются, бумаги тратится не меньше. Кто хочет сэкономить и кто хочет помочь природе, для тех есть бесплатная альтернатива», – заявила Элла Памфилова.

По её словам, если гражданин не умеет пользоваться электронным голосованием, то на каждом участке он сможет вызвать квалифицированного специалиста – сотрудник избирательной комиссии проведёт его по интерфейсу терминала и подскажет, за какую партию лучше голосовать.

«Ну а если человек принципиально не хочет осваивать современные способы голосования и настаивает на бумажном бюллетене – пожалуйста. Это его право. Просто за это право теперь предусмотрена государственная пошлина», – пояснила глава ЦИК.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro