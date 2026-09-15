 

В воздушном пространстве Литвы истребители NATO сбили беспилотник

15.09.2026, 8:45, Разное
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Истребители NATO сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Литвы, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями NATO. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию», – написал он в Х.

Науседа подчеркнул, что на фоне усиления российской агрессии против Украины такая готовность является жизненно важной для региона.

«Вместе с союзниками по NATO Литва будет защищать свое воздушное пространство», – подчеркнул он.

По предварительным данным Национального центра управления кризисами Литвы, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси вскоре после полуночи. Он был сбит около деревни Праткунай в Кайшядорском районе, недалеко от Каунаса. Происхождение и тип аппарата устанавливаются. В Вильнюсе и ряде прилегающих районов перед перехватом было объявлено предупреждение об угрозе беспилотника.


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