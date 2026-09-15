 

Суд США признал Иран и КНДР ответственными за поддержку террористов, совершивших нападение 7 октября

15.09.2026, 7:45, Разное
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Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал Иран и Северную Корею юридически ответственными за материальную поддержку террористических организаций, в том числе ХАМАСа и «Исламского джихада», совершивших нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Решение вынесла федеральный судья Леони Бринкема.

Согласно постановлению суда, Иран предоставлял участникам подготовки террористических атак финансирование, оружие, разведывательную и оперативную помощь.

В отношении Северной Кореи суд принял представленные истцами доказательства того, что Пхеньян предоставлял боевикам «Хизбаллы», ХАМАСа и «Исламского джихада» военную подготовку, вооружение и компоненты оружия, а также помощь в строительстве подземной инфраструктуры. В решении, в частности, отмечается, что в начале 2000-х годов северокорейские военные специалисты участвовали в создании сети подземных сооружений и туннелей на юге Ливана. Впоследствии соответствующие технологии использовались террористическими организациями, в том числе при нападении 7 октября.

Иск подали 47 граждан США – военнослужащие, гражданские и родственники погибших или пострадавших в семи террористических атаках, совершенных в 2019-2023 годах в Ираке, Кении, Сирии и Израиле. Непосредственно с нападением 7 октября связаны требования Бернадетт Браунер и Нира Браунера, получивших тяжелые психологические и физические травмы. Суд постановил, что Иран и КНДР несут перед истцами солидарную ответственность за последствия оказанной террористическим организациям поддержки.

Решение было вынесено заочно: Иран и Северная Корея были официально уведомлены об иске, однако не представили суду ответ. При этом американское законодательство не позволяет автоматически удовлетворять подобные иски против иностранных государств: суд обязан отдельно установить наличие достаточных юридических и фактических оснований для требований истцов. Бринкема пришла к выводу, что такие основания были представлены.


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