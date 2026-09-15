Верховный суд США заблокировал ограничения на голосование по почте

Верховный суд США отклонил просьбу администрации Дональда Трампа разрешить Почтовой службе ввести новые ограничения на голосование по почте перед промежуточными выборами в ноябре.

Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, приостановившее действие правил, которые позволяли бы USPS отказывать в доставке бюллетеней при несоблюдении новых требований.

Против решения выступили судьи Сэмюэл Алито и Кларенс Томас.

Администрация Трампа утверждала, что меры необходимы для борьбы с мошенничеством, тогда как противники предупреждали, что они могут лишить права голоса значительное число избирателей.

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