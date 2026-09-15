 

Верховный суд США заблокировал ограничения на голосование по почте

15.09.2026, 7:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Верховный суд США отклонил просьбу администрации Дональда Трампа разрешить Почтовой службе ввести новые ограничения на голосование по почте перед промежуточными выборами в ноябре.

Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, приостановившее действие правил, которые позволяли бы USPS отказывать в доставке бюллетеней при несоблюдении новых требований.

Против решения выступили судьи Сэмюэл Алито и Кларенс Томас.

Администрация Трампа утверждала, что меры необходимы для борьбы с мошенничеством, тогда как противники предупреждали, что они могут лишить права голоса значительное число избирателей.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.09 / Китай ужесточает контроль за выездом своих граждан за границу

15.09 / Аль Франкен и группа евреев поддержали Абдула ас-Сайеда, критиковавшего Израиль, на выборах в Сенат

15.09 / Митч Макконнелл вернулся в Сенат США после трехмесячного отсутствия

15.09 / Пентагон впервые официально признал нехватку боеприпасов из-за войны с Ираном

15.09 / Ледниковый гигант родом из теплых широт: ученые переписали историю шерстистого носорога

15.09 / Химики против учебников: индуктивный эффект студентам объясняли неправильно почти сто лет

14.09 / Гигант из-за океана: найден первый европейский диплодок, который переписал историю миграции динозавров

14.09 / Тайный код Хеопса: почему академики критикуют новую теорию о Великой пирамиде

14.09 / Солнечный апокалипсис возможен? Исследователи нашли подтверждения супервспышек на светиле

14.09 / «Державник, первооткрыватель, эффективный менеджер и самый влиятельный из россиян»: ко дню рождения Дмитрия Медведева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике