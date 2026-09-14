 

Гигант из-за океана: найден первый европейский диплодок, который переписал историю миграции динозавров

14.09.2026, 23:30, Разное
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Палеонтологическая карта мира подверглась масштабной корректировке. Ученые из испанского палеонтологического фонда Теруэля — Динополиса опубликовали итоги раскопок в издании Journal of Vertebrate Paleontology, зафиксировав первое достоверное присутствие культового диплодока за пределами североамериканского континента.

Историческое открытие произошло на участке Ла-Техерия близ поселения Эль-Кастеллар в испанской провинции Теруэль. В ходе планомерных работ специалисты извлекли четырнадцать отлично сохранившихся хвостовых позвонков и ряд шевронных костей. До этого момента формация Моррисон на западе Соединенных Штатов считалась единственным местом на планете, где обитали эти гигантские завроподы.

Серхио Санчес Фенольоса, аспирант по биоразнообразию и основной автор публикации, описывает процесс идентификации как сборку сложного пазла. На старте остеологического разбора скелетные фрагменты демонстрировали сходство с группой диплодоцинов. При углубленном изучении анатомии проявился специфический набор черт, свойственный именно роду Diplodocus. Итоговые эволюционные расчеты лишь укрепили эту позицию. С каждым новым этапом анализа сомнений оставалось все меньше — перед исследователями лежал настоящий диплодок.

Возраст останков оценивается примерно в 150 миллионов лет, что соответствует завершению юрской эпохи. Факт их нахождения на территории современной Испании служит весомым аргументом в пользу существования сухопутных коридоров через прото-Северную Атлантику. Вероятно, при регрессии древнего океана возникали временные перешейки, позволявшие популяциям ящеров мигрировать между континентами.

Доктор Альберто Кобос, управляющий директор фонда, указывает на внушительные габариты животного. Испанский экземпляр достигал двадцати пяти метров от носа до кончика хвоста, ничуть не уступая своим родичам из штата Вайоминг. Примечательно, что Теруэль уже славится своими гигантами. Здесь же были найдены кости туриазавра и лосильязавра, чьи пропорции и строение радикально отличались от обнаруженного диплодоцида. Подобная концентрация разных видов делает этот регион ключевым для понимания эволюции растительноядных гигантов.

Состояние сохранности материала позволило зафиксировать уникальные детали строения.

Наличие крупных пневматических пустот внутри позвонков, облегчавших вес костяка. Глубокие продольные желоба на нижней плоскости хвостовых костей. Характерную раздвоенную форму шевронов со специальными медиальными впадинами. Вытянутые тела позвонков, лишенные боковых гребней.

Применение классических методов сравнения и продвинутых филогенетических алгоритмов (включая байесовский вывод) подтвердило принадлежность ящера к виду, близкому к Diplodocus hallorum.

Эта находка существенно меняет взгляд на фауну позднего мезозоя восточной части Иберийского полуострова. Местные осадочные породы содержат следы стегозавров, тероподов и орнитоподов. Это говорит о том, что прибрежные зоны древней Европы поддерживали крайне сложные и богатые пищевые цепочки.

На данный момент ископаемые переданы в экспозицию Музея арагонской палеонтологии в Динополисе. Город Теруэль располагается на востоке страны, территориально находясь почти в середине пути между Мадридом и Валенсией. Находка позволяет вписать европейские экосистемы в глобальную карту расселения динозавров, доказывая, что изоляция материков в ту эпоху была далеко не абсолютной.


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