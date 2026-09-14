 

Система «Честный покупатель» сделает наличные прозрачными: при каждом расчёте придётся заполнять декларацию

14.09.2026, 18:03, Разное
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В правительстве утвердили план по введению системы «Честный покупатель» (ЧП), которая позволит уравнять принципы оплаты товаров наличными и банковскими картами. По мнению авторов инициативы, ситуация, когда при оплате картой государству известно о сделке практически всё, а при расчёте наличными – ничего, несправедлива.

Для устранения непрозрачности предлагается распространить на наличные расчёты принцип «знай своего клиента». Когда система заработает, гражданине смогут в обязательном порядке заполнить электронную анкету перед каждым наличным расчётом. Только после того как сайт или мобильное приложение «ЧП» сгенерируют QR-код сделки, деньги можно будет передать или получить.

«Товар честный, продавец честный, знак честный. Осталось разобраться с покупателем», – пояснил газете «Ведомости» один из инициаторов разработки системы.

При этом никаких ограничений на покупки вводить не планируется – гражданин по-прежнему сможет приобрести любой товар на любую сумму, но не более 10 транзакций в день в объёме на сумму не более 50 тысяч рублей каждая. Для более крупных покупок потребуется получать предварительное одобрение.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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