«Державник, первооткрыватель, эффективный менеджер и самый влиятельный из россиян»: ко дню рождения Дмитрия Медведева

Сегодня все честные русские люди чествуют Дмитрий Анатольевича Медведева – истинного державника, великого государственника, самого человечного человека, третьего президента нашей прекрасной страны, лидера партии «Единая Россия». ИА «Панорама», будучи самым авторитетным отечественным СМИ, не могла остаться в стороне и подготовила пресс-портрет юбиляра.

Медведев–первооткрыватель

Дмитрий Анатольевич никогда не боялся смелых решений и быть готов до конца стоять за свои убеждения. Именно он ещё в октябре 2020 года первым выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», первым посетил новый вытрезвитель на Большой Дмитровке, первым усмотрел крамолу в названии группы «Король и шут», первым призвал не злоупотреблять свободой слова, первым распорядился отключить станки ФРС, первым разоблачал незавидную судьбу коллективного Запада, первым написал «Краткий курс истории Единой России».

Медведев-державник

Дмитрий Анатольевич всегда стоял на страже традиционных духовных ценностей нашей великой страны. Именно поэтому он предложил вернуться полиции исконное наименование милиция, инкогнито проверял работу столичных алкомаркетов, называл Краков и Будапешт старыми русскими городами, писал песни под псевдонимом Харчиков, разрешал продавать алкоголь на майские праздники без ограничений, создавал Польский и Германский федеральные округа, восстанавливал Берлинскую стену.

Медведев проводил конкурс на лучший проект по затоплению Лондона, разоблачал планы Финляндии напасть на Россию, обещал превратить Балтийское море во внутреннее российское озеро, уничтожить Новую Зеландию, лишал колонку «Алиса» звания майора, писал сценарий к фильму «Падение империи», проходил «Смуту», боролся против блокировки Telegram, сливал геймплей GTA VI в сеть.

Медведев – эффективный менеджер

Третий президент России прекрасно разбирается практически во всём и имеет квалификацию на уровне доктора наук во всех областях знаний. Именно поэтому партия и правительство назначают его на самые ответственные участки – руководителем комиссии по делам зацеперов, Росалкогольрегулирования, международного союза КВН, «Ростелекома».

Дмитрий Анатольевич пользуется заслуженным авторитетом далеко за пределами нашей страны. Недаром он возглавлял список самых влиятельных россиян, а Дональд Трамп предложил ему должность премьер-министра. Медведев ещё в апреле 2022 года «загриферил» сервер Эммануэля Макрона в Minecraft, поздравлял лидеров коллективного Запада с Новым годом, приглашал Канаду, Данию и Панаму в ОДКБ.

Россия всегда чтила своих верных сынов и награждала их за безукоризненную службу. Не стал исключением и Дмитрий Анатольевич. Его имя носит СПБГУ, его тексты учат наизусть школьники; они также становились основной для «Тотального диктанта». Сборник его постов издают в Китае миллионным тиражом.

Мы от всей души желаем Дмитрию Анатольевичу творческих успехов, сил и здоровья!

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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