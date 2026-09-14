 

Несмотря на предупреждения лидеров отрасли, Трамп высказался против замедления исследований ИИ

14.09.2026, 14:34, Разное
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Президент США Дональд Трамп высказался против замедления исследований в сфере искусственного интеллекта, в поддержку чего выступили лидеры американской индустрии ИИ Дарио Амодеи, Дональд Маск и Сэм Альтман.

«Мы опережаем Китай в области ИИ. Мы мировой лидер, и, честно говоря, хотел бы, чтобы мы им и остались. Победу одержит тот, кто победит в гонке за искусственный интеллект», – заявил Трамп, выступив за введение «мер предосторожности против разрушительных сил».

Напомним: с призывом замедлить связанные с ИИ разработки выступил глава компании Anthropic Дарио Амодеи. По его мнению, это позволит подготовиться к угрозам, которые эти разработки могут представлять. Он заявил, что компания в любом случае будет уделять вопросам безопасности большее внимание.

В поддержку своего конкурента выступили основатель Open AI Сэм Альтман и владелец xAI и чат-бота Grok Илон Маск. Эксперты восприняли подобное согласие непримиримых конкурентов как сигнал тревоги. Вместе с тем отмечается, что замедление разработок должно быть глобальным.


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