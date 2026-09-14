«Роснано» потратит несколько миллиардов на ИИ-алгоритмы для выпуска матрёшек
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В АО «Роснано» подтвердили, что намерены к концу 2027 года разработать технологии на основе искусственного интеллекта, который позволят полностью автоматизировать производство матрёшек.
Нейросеть обучат на миллионах изображений матрёшек, чтобы она самостоятельно управляла техпроцессом и варьировала продукцию: подбирала выражение лица, уровень вложенности и степень традиционности изделия. В компании отметили, что проект станет частью перехода России к полному технологическому суверенитету.
«Раньше матрёшки делали мастера. В советские годы были и полуавтоматические линии, но их, к сожалению, продали на Запад. Поэтому мы фактически переизобретаем весь процесс, что невозможно было бы сделать без применения ИИ», – пояснили в компании.
В дальнейшем искусственный интеллект планируют использовать для производства других традиционных русских изделий – балалаек, самоваров и деревянных ложек.
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