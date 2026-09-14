Открытие, меняющее палеоклиматологию: улитки оказались хранителями древних погодных летописей

Австралийские исследователи сделали удивительное открытие: раковины обычных наземных улиток могут служить своего рода климатическими архивами, сохраняя информацию о древних циклонах и экстремальных осадках. Исследование, опубликованное в журнале The Holocene, показывает, что полосатые раковины улиток являются природными записывающими устройствами, которые фиксируют изменения погоды на протяжении всей жизни моллюска.

Как раковина хранит историю погоды

Команда ученых из Университета Квинсленда исследовала раковину полосатой улитки Биггендена (Figuladra bayensis), собранную в национальном парке Коулстаун-Лейкс на юго-востоке Квинсленда. Доктор Николас Паттон объяснил, что крошечные образцы раковины, взятые с интервалом в миллиметры, позволили определить возраст улитки, время ее жизни и погодные условия в этот период.

Для датирования исследователи применили радиоуглеродный анализ высокого разрешения. В раковине обнаружили повышенный уровень радиоуглерода, оставшегося после ядерных испытаний в Австралии в 1960-х годах. Это позволило точно определить возраст ростовых полос и установить, что улитка прожила около 4,5 лет.

Анализ стабильных изотопов кислорода и углерода в разных участках раковины дал информацию о количестве осадков, которые пережила улитка. Ученые выяснили, что раковина росла неравномерно: периоды быстрого роста чередовались с периодами минимального или полного отсутствия роста.

Неожиданная связь с циклонами

Команда изначально предполагала, что фазы быстрого роста соответствуют годам с обильными осадками, обеспечивающими больше пищи для улиток. Однако результаты показали, что улитка реагировала не на ежегодную влажность, а на экстремальные осадки. Поскольку ученые знали точное время жизни улитки, всплески роста удалось связать с периодами сразу после циклонов 2015 и 2017 годов. Сильные тропические циклоны Марсия и Дебби вызвали экстремальные осадки в национальном парке Коулстаун-Лейкс.

Открытие, меняющее палеоклиматологию

Почетный профессор Джейми Шульмейстер подчеркнул, что это открытие показывает: раковины улиток можно использовать для картирования экстремальных погодных явлений в периоды, предшествующие современным метеорологическим наблюдениям. Он отметил, что скромная улитка может стать инструментом для реконструкции путей древних циклонов, включая доисторические времена.

Следующий шаг исследователей — протестировать подход на более старых раковинах. Если удастся обнаружить их в разных слоях осадочных отложений, можно будет объединить отдельные записи и расширить информацию о климате прошлого.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале The Holocene

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro