Китай начинает наполнять свою армию гуманоидными роботами

В августе в Китае прошли Всемирные игры гуманоидных роботов, на которых машины установили ряд рекордов. А буквально через пару суток ведущие производители и лаборатории страны получили официальные запросы от НОАК – нужно адаптировать ваши перспективные платформы для военной службы. И это не сиюминутное решение, а уже устойчивый тренд, в котором Китай впереди планеты всей – что очень пугает его потенциальных противников.

Надо сразу уточнить, что планы по внедрению в армию именно гуманоидных роботов рассчитаны на 5-10 лет. Зато другие, роботы-собаки и различные дроны присутствуют в пехотных группах НОАК уже на постоянной основе. И там еще в прошлом году сформировали и совершенствуют схему гибридной штурмовой группы, в составе которой как раз и будут все три типа роботов. Беспилотники ведут разведку, собаки-роботы проникают на объекты через лазы, гуманоидные «терминаторы» используют тяжелое вооружение для ликвидации противника.

Если говорить откровенно, то гуманоидные роботы, как и десяток лет назад, остаются самыми неэффективными на фоне специализированных машин. Поэтому вопрос не столько в их совершенствовании, сколько в области применения. Вспомним сцену из фильма «Терминатор-2», когда герои остаются ночевать в гараже. Т-800 стоит у окна с оружием на страже и в такой же неизменной позе встречает рассвет. Минимум затрат энергии, никакого износа деталей и, если потребуется, молниеносная готовность вступить в бой. Там, где живой человек будет страдать от недосыпа, голода, жары или холода, гуманоидный робот идеально его заменит.Источник — Reuters

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