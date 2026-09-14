Трамп — РФ и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась отказаться от ударов по российским энергетическим объектам, а РФ взяла на себя аналогичное обязательство.

«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. РФ согласилась поступать так же», – написал Трамп в Truth Social. По его словам, рост мировых цен на дизельное топливо в основном связан с войной РФ и Украины, а не с ситуацией вокруг Ирана.

Ранее Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Он объяснял это резким ростом цен на дизельное топливо, значительная часть которого, по его словам, производится в России.

Заявление прозвучало накануне промежуточных выборов в Конгресс США, на которых рост стоимости жизни и цен на топливо остается одной из ключевых тем.

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