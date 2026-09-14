Российские телескопы-роботы первыми в мире поймали оптический след мощнейшего космического взрыва

Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР МГУ первой в мире обнаружила оптический аналог гамма-всплеска GRB 260604C, который 4 июня 2026 года зарегистрировали космические обсерватории Fermi/GBM и SVOM.

После получения уведомления о всплеске телескопы МАСТЕР автоматически начали наблюдать за нужной областью неба. МАСТЕР-Таврида приступил к съёмке уже через 68 секунд после получения сигнала, а МАСТЕР-Кисловодск — через 121 секунду.

Благодаря такой быстрой реакции специалисты МАСТЕР первыми обнаружили новый оптический источник MASTER OT J145749.59+284903.0. Это было свечение, связанное с гамма-всплеском и появившееся после основной вспышки.

Позднее ту же область неба наблюдали телескопы GOTO, LAST, Kilonova-Catcher и Liverpool Telescope. Их наблюдения подтвердили, что обнаруженный источник быстро терял яркость. Такое поведение соответствует оптическому послесвечению гамма-всплеска. Дополнительные данные помогли точнее определить, как менялась яркость источника со временем.

Гамма-всплески (GRB) — одни из самых мощных и ярких событий во Вселенной. Они происходят, в частности, при коллапсе очень массивных быстро вращающихся звёзд или при слиянии нейтронных звёзд.

Во время такого события за короткое время выделяется огромное количество энергии. В течение небольшого промежутка времени гамма-всплеск может быть ярче целой галактики, поэтому подобные события можно наблюдать даже на очень больших расстояниях.

После основной вспышки некоторое время сохраняется более слабое свечение — оптическое послесвечение. Наблюдая его, учёные могут узнать больше о том, как происходит выброс вещества и энергии, какие условия существуют вокруг источника всплеска и как направлен выброс — так называемый джет.

«Особая роль в таких наблюдениях принадлежит сети МАСТЕР, которая сочетает автоматический отклик, широкое покрытие неба и высокую скорость реакции. Именно ранние телескопические измерения делают возможным надёжное выделение оптического аналога на фоне быстро затухающего послесвечения и дают ключ к пониманию природы вспышки», — пояснил младший научный сотрудник лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Аристарх Часовников.

Последующие наблюдения других телескопов подтвердили быстрое затухание источника, что согласуется с классической природой послесвечения гамма-всплеска.

Таким образом, оптический аналог гамма-всплеска GRB 260604C стал ещё одним примером того, как МАСТЕР оперативно реагирует на уведомления космических обсерваторий и обеспечивает одно из самых ранних и ценных оптических открытий среди наземных сетей.

Источник: МГУ

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