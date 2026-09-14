Тайный код Хеопса: почему академики критикуют новую теорию о Великой пирамиде

Независимый исследователь Сефи Леви выдвинул концепцию скрытого астрономического послания внутри монумента Хеопса. По расчетам исследователя, габариты строения не являются произвольными, а транслируют глубокие познания жрецов Древнего мира о строении космоса. Как сообщает Daily Mail, параметры высоты, периметра фундамента и угла скатных плоскостей резонируют с лунными фазами и периодами обращения планет.

В процессе работы энтузиаст опирался на старинную систему дробей, которую практиковали писцы эпохи фараонов. Путем сопоставления базовых метрик усыпальницы он выявил ряд цифровых маркеров, имеющих привязку к небесным ритмам. К примеру, число 27,5 демонстрирует поразительную близость к длительности одного из синодических месяцев. Иная цифра — 70 — по версии автора, указывает на срок отсутствия звезды Сириус над линией горизонта. Помимо этого, в структуре кладки прослеживаются величины, максимально близкие к числу Пи, золотому сечению, а также периоды обращения гигантов Солнечной системы: Сатурна, Юпитера, Венеры и Марса.

Для проверки обоснованности своих догадок инициатор исследования применил метод статистического моделирования. Он запустил алгоритм генерации ста тысяч компьютерных макетов сооружений со случайными габаритами, укладывающимися в строительные стандарты Древнего царства. Лишь малый процент этих симуляций — около 2,4 — продемонстрировал аналогичную плотность числовых совпадений. На базе этого показателя автор настаивает на искусственном происхождении пропорций, считая, что зодчие намеренно интегрировали эти данные в проект.

Леви трактует великую постройку как массивный минеральный носитель информации, своего рода вечный жесткий диск минувших эпох. Геометрию объекта он ставит в прямую связь с бенбеном — мифическим первохолмом, возникшим из хаоса вод согласно местным верованиям.

Масштаб гипотезы этим не ограничивается. Исследователь полагает, что весь некрополь на плато Гиза представляет собой масштабную рельефную копию утраченной родины прапредков нации. В качестве прототипа этой территории он называет геологическое образование Ришат в Мавритании, которое часто именуют Глазом Сахары.

Тем не менее, озвученные выводы пока не получили официального одобрения академической науки. Материалы опубликованы на серверах препринтов Zenodo и SSRN, а профессиональные египтологи воспринимают трактовку исследователя с большой долей скепсиса.

При этом стоит указать на признанные академические факты, которые косвенно питают подобные дискуссии. Реальный угол наклона граней Хеопса составляет 51 градус 50 минут. При переводе в древнеегипетскую меру крутизны (секед) выясняется, что удвоенное отношение основания к высоте дает результат 22 к 7. Эта величина является отличным приближением числа Пи, известным многим инженерам. Базовая схема соотношения высоты к стороне квадрата (280 локтей к 440 локтям), впервые зафиксированная еще при возведении ступенчатой пирамиды в Медуме, далее в истории династии почти не тиражировалась. Это говорит о строгой математической школе мастеров плато Гиза, хотя связывать их расчеты напрямую с орбитами дальних планет официальная наука считает преждевременным.

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