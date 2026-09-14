 

Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия призывают к референдумам о самоопределении

14.09.2026, 18:45, Разное
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Первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что «время Вестминстера подходит к концу» и что правительству Великобритании следует «готовиться» к конституционным изменениям, пишет BBC.

Лидеры националистических партий Plaid Cymru, Sinn Féin и Шотландской национальной партии (SNP), выступающих за выход своих стран из состава Соединенного Королевства, в понедельник подписали соглашение, согласно которому ни одно правительство в Вестминстере не имеет права «блокировать демократию».

При этом первый министр Шотландии Джон Суинни и первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил призвали к проведению референдумов, то первый министр Уэльса Рун ап Иорверт не смог назвать сроки проведения такого голосования в своей стране.

Тем не менее, впервые с момента начала процесса деволюции Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия одновременно имеют первых министров, выступающих за выход своих стран из состава Соединенного Королевства. Все трое встретились в понедельник в качестве представителей своих партий. Во встрече также приняла участие президент партии Sinn Féin, выступающей за объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия, Мэри Лу Макдональд.

Лидер SNP Суинни назвал прошедшую в понедельник встречу «поворотным моментом на конституционном пути Соединенного Королевства». По его словам, состоявшиеся в мае выборы в каждой из трех стран создали ситуацию, при которой их первые министры считают, что «их страны должны сами решать свое будущее». Он назвал Энди Бернэма «последним премьер-министром Соединенного Королевства».

Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил заявила, что все три страны «существенно отличаются» друг от друга и имеют собственные приоритеты. Однако, по ее словам, их объединяет то, что «Вестминстер не служит и никогда не будет должным образом служить интересам наших народов».


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