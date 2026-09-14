 

Россиян будут штрафовать за наличие продуктов с плесенью в холодильнике

14.09.2026, 15:03, Разное
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал постановление «О порядке контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм в бытовом холодильном оборудовании, эксплуатируемом гражданами в личных целях».

Согласно документу, с 1 октября 2026 года россиян запрещается хранить в своих холодильниках продукты питания с плесенью, истёкшим сроком годности, либо «пришедшие в негодность по любой другой причине».

 «Граждане не всегда ведут себя разумно, кто-то считает, что можно просто срезать поражённый плесенью участок и съесть остальное. Разумеется, это не так. И долг государства защитить людей от ошибок, которые могут стать фатальными для их здоровья», – сказал Мурашко.

Контролировать состояние холодильников россиян будут сотрудники полиции и Роспотребнадзора – они будут отрабатывать поступившие сигналы о нарушении санитарных норм, а также проводить внеплановые рейды по квартирам.

Штраф на нарушение новых правил составляет от 15 до 30 тысяч рублей с конфискацией всех испорченных продуктов. В случае повторного привлечения в ответственности в течение одного календарного года виновному придётся отдать в бюджет уже от 200 до 500 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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