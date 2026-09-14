Зеленский уволил генпрокурора Украины, покинувшего страну

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду представление об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко. Для вступления решения в силу требуется санкция парламента.

Как пишет «Украинская правда», в ночь на 14 сентября Кравченко покинул Украину. Границу он пересек на служебном автомобиле, использовав в качестве основания командировку в Литву. Ранее из страны выехала его жена. В публикации отмечается, что без согласия Зеленского ему бы выехать не дали.

Перед тем, как покинуть Украину, генеральный прокурор сообщил, что вручил генеральному директору НАБУ Семену Кривоносу подозрение в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении.

Согласно Кравченко, операция «Карфаген», в рамках которой НАБУ и САП провели обыски в его офисе, была проведена для того, чтобы получить доступ к документам о ведущихся Генпрокуратурой расследованиях.

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