 

Зеленский уволил генпрокурора Украины, покинувшего страну

14.09.2026, 12:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду представление об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко. Для вступления решения в силу требуется санкция парламента.

Как пишет «Украинская правда», в ночь на 14 сентября Кравченко покинул Украину. Границу он пересек на служебном автомобиле, использовав в качестве основания командировку в Литву. Ранее из страны выехала его жена. В публикации отмечается, что без согласия Зеленского ему бы выехать не дали.

Перед тем, как покинуть Украину, генеральный прокурор сообщил, что вручил генеральному директору НАБУ Семену Кривоносу подозрение в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении.

Согласно Кравченко, операция «Карфаген», в рамках которой НАБУ и САП провели обыски в его офисе, была проведена для того, чтобы получить доступ к документам о ведущихся Генпрокуратурой расследованиях.


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