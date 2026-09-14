Трамп призвал Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ – из-за роста цен в США

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины отказаться от ударов по объектам российской дизельной инфраструктуры, чтобы предотвратить рост цен. Стоимость галлона солярки в США впервые превысила шесть долларов.

«Моя проблема с Украиной и Россией в том, что цены на дизельное топливо значительно выросли. А значительная его часть производится в России. И Украина бьет по этим мощностям. Я попросил президента Зеленского не атаковать предприятия, производящие дизель, НПЗ», – заявил Трамп.

Это не первое заявление Трампа подобного рода, но в нынешний раз оно было сделано накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Согласно опросам, одним из центральных на них станет дороговизна жизни. Рост цен на топливо – самый осязаемый ее показатель.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro