 

Трамп призвал Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ – из-за роста цен в США

14.09.2026, 10:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины отказаться от ударов по объектам российской дизельной инфраструктуры, чтобы предотвратить рост цен. Стоимость галлона солярки в США впервые превысила шесть долларов.

«Моя проблема с Украиной и Россией в том, что цены на дизельное топливо значительно выросли. А значительная его часть производится в России. И Украина бьет по этим мощностям. Я попросил президента Зеленского не атаковать предприятия, производящие дизель, НПЗ», – заявил Трамп.

Это не первое заявление Трампа подобного рода, но в нынешний раз оно было сделано накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Согласно опросам, одним из центральных на них станет дороговизна жизни. Рост цен на топливо – самый осязаемый ее показатель.


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