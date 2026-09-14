Энтузиаст-самоучка собрал действующий компьютер из 460 вакуумных ламп

Энтузиаст-самоучка, известный под ником Майк, собрал полноценный 8-битный компьютер из 460 вакуумных ламп 6N3P, выпущенных в 1950-х годах. Тут нет ни микропроцессоров, ни микроконтроллеров, ни каких-либо других современных интегральных схем – только лампы и германиевые диоды. Это уже третий ламповый компьютер, который Майк собрал за последние десять лет. Он показывает как возможности ламповой вычислительной техники, так и ограничения, которые заставили индустрию перейти на полупроводники.

Конструктивно компьютер представляет собой настенную панель из акрила размером 190 на 130 см на алюминиевой раме. Лампы размещены на 46 платах по 10 штук каждая, соединенных пятью объединительными печатными платами. Логика намеренно упрощена: арифметико-логическое устройство выполняет всего пять операций – сложение, перенос, НЕ, инкремент и исключающее ИЛИ-НЕ. Это все сложно и без конвейеризации, каждая инструкция проходит шестишаговый цикл выборки и один цикл исполнения, что делает систему медленной и громоздкой по современным меркам.

Запуск компьютера требует терпения: после включения лампам нужно от 10 до 15 минут, чтобы прогреться, после чего Майк жмет на сброс для приведения компонентов в рабочее состояние. Надежность остается постоянной проблемой – старые лампы имеют рабочий ресурс около 500 часов. Из-за настенного монтажа иногда приходится пользоваться стремянкой, чтобы добраться до отказавшей лампы. Лампы светятся при работе и нагревают помещение, оставляя запах горящей пыли, поэтому Майк держит поблизости огнетушитель, а предыдущие версии компьютеров порой взрывались.

Сейчас компьютер запускает симулятор дирижабля Airship Simulator, позволяющий пилотировать британский R80 по маршруту Брайтон – Париж. Мембранные кнопки, размещенные поверх изображения мостика дирижабля, подают 5 вольт напрямую на входную плату компьютера. С их помощью можно управлять балластом, выпуском газа, мощностью двигателей, рулями высоты, рулем поворота и носовым швартовочным устройством для отстыковки от причальной мачты.

Источник — THW

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