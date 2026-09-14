Дмитрий Киселёв станет ведущим шоу «Мужское/Женское»

Дмитрий Киселёв, покинувший пост генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», займёт место ведущего ток-шоу «Мужское/Женское». В новой роли он намерен выводить передачу на стратегический уровень: каждый выпуск будет сопровождаться анализом того, как происки западных спецслужб привели к алкоголизму, неожиданным беременностям и просрочке по алиментам героев программы. В анонсе первого выпуска заявлена тема «Третья жена моего мужа – агент Госдепа: как НАТО разрушает нашу демографию изнутри».

Формат программы сохранит узнаваемые элементы: студия, эксперты, гости, крики из зала. Однако теперь после каждого эмоционального признания Киселёв будет давать короткий комментарий, в котором свяжет личную драму с геополитическим контекстом. Так, измена мужа будет трактоваться как результат работы западных НКО, а неожиданная беременность в 16 лет – как следствие информационной войны. По замыслу авторов, это придаст шоу новую глубину: зритель не просто переживает за участников, но и понимает, кто именно виноват в их бедах. В конце выпуска планируется рубрика «Вопрос на засыпку», где Киселёв спрашивает участников, готовы ли они назвать страну, которая стоит за их семейным кризисом.

«Я много лет говорил о том, что западные спецслужбы проникают в самые разные сферы, и вот теперь я наконец попаду туда, где они действуют особенно нагло, – заявил Киселёв. – Семья – это последний бастион. Когда муж уходит к другой, когда жена не знает, кто отец ребёнка, когда тёща берёт кредит и уезжает в Турцию – это и есть линия фронта. Мы будем разбираться не только в личных историях, но и в том, кто за ними стоит. Уверен, рейтинг будет высоким, а многие зрители наконец поймут, почему их жизнь сложилась так, а не иначе, и что за это нужно предъявить счёт вполне конкретным странам».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro