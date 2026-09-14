Исследователи выяснили, что мозг глухих людей перестраивает зрение для раннего предупреждения об опасности

Люди, которые с раннего детства живут с глубокой глухотой, воспринимают окружающий мир иначе. Их мозг лишен звуковых сигналов, и это заставляет зрительную систему брать на себя дополнительные функции. Новое исследование показывает: у таких людей значительная часть ранней зрительной системы настроена на обработку дальних краев поля зрения. Эта перестройка начинается удивительно рано — еще до того, как сигналы достигают основной зрительной коры.

Зачем нужна периферия

Без слуха человек не может полагаться на звук как на сигнал опасности. Шаги сзади, приближающийся автомобиль, шум падающего предмета — все это остается недоступным. В таких условиях зрение становится системой раннего предупреждения. Исследователи отмечают, что взрослые с глубокой глухотой демонстрируют превосходные результаты в задачах на обнаружение движущихся или временных целей на периферии. Они быстрее замечают то, что находится сбоку или на краю поля зрения.

Как проводилось исследование

Команда психологов и нейроученых из Великобритании привлекла 16 взрослых участников с ранней глубокой глухотой и 16 человек с нормальным слухом, сопоставимых по возрасту. Ученые использовали структурную магнитно-резонансную томографию для анализа нейронной структуры и функциональную МРТ для ретинотопного картирования. Этот метод позволяет определить, какие области мозга реагируют на разные точки поля зрения человека.

Исследователи сосредоточились на двух ключевых регионах. Первый — латеральное коленчатое ядро (LGN) таламуса, которое работает как ретранслятор зрительной информации, поступающей из сетчатки. Второй — первичная зрительная кора (V1), основная область обработки визуальных данных в задней части мозга. LGN передает сигналы в V1, и именно эти структуры отвечают за первичный анализ изображения.

Что показали результаты

Ученые сопоставили активность мозга с реальными зрительными полями участников, разделив поле зрения на концентрические срезы, удаляющиеся от центра. Затем они связали активность мозга с этими срезами, чтобы понять, какие области наиболее сильно реагируют на ту или иную часть зрения.

Оказалось, что у глухих людей активность LGN смещена в сторону периферического зрения по сравнению со слышащими. Это означает, что зрительная реорганизация начинается уже на уровне таламуса — задолго до того, как сигналы достигают коры. При этом значимой разницы в объеме LGN между двумя группами не обнаружили.

Аналогичная картина наблюдалась и в V1. Нейронное предпочтение периферийного зрения сохранялось при углублении в корковые системы обработки. Объем V1 у глухих и слышащих также не различался, но распределение этого объема было иным. У глухих людей больше ресурсов отводилось на периферию, у слышащих — на центральное зрение. Эти различия отражали изменения площади корковой поверхности, а не толщины коры.

Компромисс, а не улучшение

Важно понимать: исследование не говорит о том, что глухие люди видят лучше во всех ситуациях. Речь идет о перераспределении нейронных ресурсов. Периферийное зрение усиливается за счет некоторого снижения возможностей центрального. Это визуальный компромисс, который мозг выбирает в условиях отсутствия слуха.

Наиболее выраженное усиление периферийного предпочтения и сопутствующий компромисс с центральным зрением наблюдались у участников, которые изучали британский жестовый язык как родной. Это может указывать на связь между ранним освоением жестового языка и пластичностью зрительной системы.

Откуда берется перестройка

Предыдущие данные позволяют предположить, что нейронные различия у глухих людей могут возникать из еще более высокого источника — сетчатки. Эта светочувствительная ткань в задней части глаза превращает свет в электрические сигналы, которые передаются в мозг через зрительный нерв. Возможно, изменения начинаются уже там.

Также исследователи отмечают, что часть участников с глухотой имели генетические причины, а у других причина осталась неизвестной. Это может указывать на влияние неидентифицированных генетических факторов. Будущие работы могут подробнее изучить связь между генетической глухотой, улучшением периферийного зрения и конкретными процессами пластичности мозга.

Почему это важно

Понимание того, как мозг адаптируется к отсутствию слуха, имеет не только теоретическое значение. Оно помогает лучше понять механизмы нейропластичности в целом — способности мозга перестраиваться под влиянием опыта. Кроме того, эти данные могут быть полезны при разработке реабилитационных программ для людей с нарушениями слуха и при создании технологий, которые учитывают особенности восприятия глухих пользователей.

Исследование показывает: мозг не просто теряет одно чувство и компенсирует его другим. Он активно перераспределяет ресурсы, настраивая даже самые ранние этапы обработки информации под новые задачи. И эта настройка начинается задолго до того, как мы осознаем, что видим.

Результаты работы ученых опубликованы в PNAS.

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