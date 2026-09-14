В полной темноте. Ученые назвали неожиданное условие сохранения здоровья сердца

Многие люди не придают значения тому, что спят при свете. Однако немецкие ученые обнаружили, что регулярное воздействие света ночью связано с перестройкой сердечной мышцы и нарушением ее работы. Это, в свою очередь, повышает вероятность сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта.

Исследователи из Германии изучили данные 11 071 участника Британского биобанка. На протяжении недели участники носили устройства, фиксирующие свет и движение, а через несколько лет им сделали МРТ сердца. У тех, кто подвергался наиболее интенсивному ночному освещению, левый желудочек оказался в среднем на 2,4% больше, стенка сердца — на 1,5% толще, а сократительная способность — на 1,9% ниже, чем у спавших в полной темноте.

Ученые также предположили, что ночной свет может сбивать внутренние биологические часы. Эти часы управляют не только сном, но и уровнем давления, выработкой гормонов и воспалительными реакциями. Кроме того, свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который помогает засыпать и обладает защитными свойствами для сосудов.

Такие изменения называют ремоделированием сердца — это перестройка его структуры, которая сопровождает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Почти половина выявленных сдвигов объяснялась недостатком сна.

За десять лет наблюдения у участников с самым сильным ночным освещением риск сердечной недостаточности был выше на 29%, инфаркта — на 24%, инсульта — на 33%, а смерти от сердечно-сосудистых причин — на 26% по сравнению с теми, кто спал в темноте.

Авторы отмечают ограничения: освещенность измеряли только одну неделю, спектр света не учитывали. Тем не менее они советуют снижать ночное освещение простыми способами: плотные шторы, отсутствие ярких ламп в спальне, закрытие светящихся индикаторов на технике.

Итоги работы ученых опубликованы в European Heart Journal.

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