Древний злак. Специалисты напомнили о забытой культуре с высоким содержанием белка

Полба считается предшественницей современной пшеницы. Все существующие сорта пшеницы были получены на основе этого злака. Возделывать полбу начали еще в V веке до нашей эры в Древнем Египте и Финикии. В России ее выращивали в Поволжье и на Северном Кавказе, но в XX веке почти забыли. Сохранилась она лишь в некоторых странах — Иране, Армении, Афганистане, Марокко и Эфиопии, где традиционно использовалась для приготовления каш и лепешек. В последние десятилетия интерес к полбе растет, и она возвращается на российские поля, в том числе в Сибири.

Агрономические особенности

Зерно полбы покрыто более грубой пленкой, поэтому при обмолоте оно не очищается полностью, а остается с приросшими чешуйками. После созревания зерно не осыпается. Оно обладает высокой пищевой ценностью и служит отличным сырьем для производства крупы. По словам заведующей испытательной лабораторией Алтайского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» Елены Кальной, технология возделывания полбы схожа с озимой пшеницей: ее сеют осенью, а урожай собирают в июле-августе. Культура неприхотлива, может расти на любых почвах, устойчива к болезням, полеганию и засухе.

Пищевая ценность и применение

Хотя урожайность полбы ниже, чем у современных сортов пшеницы, ее пищевая ценность исключительна. В зерне содержится до 37% белка, много витаминов, минералов и клетчатки, при этом меньше углеводов и клейковины. Эксперт подчеркивает, что это ценный источник растительного белка. Клетчатки в полбе в 2,5 раза больше, чем в пшенице. Она помогает снижать холестерин, нормализует пищеварение и дает длительное чувство сытости.

Зерно полбы используют для производства крупы, муки, макаронных изделий и продуктов здорового питания. В животноводстве ее добавляют в комбикорма, что повышает продуктивность животных и улучшает усвояемость кормов.

Полбу можно найти в магазинах в виде зерна для проращивания, крупы и муки. Из нее готовят каши, супы, салаты и даже десерты. Перед приготовлением крупу рекомендуется замочить на час. При покупке следует проверять герметичность упаковки и срок годности. Хранить полбу нужно в сухом месте в герметичной таре. Важно отличать настоящую полбу (двузернянку, эммер) от спельты и камута, которые часто продаются под похожими названиями.

Контроль качества и безопасности

Качество и безопасность семян и крупы полбы проверяют в лабораториях ФГБУ «ЦОК АПК». Исследования семян проводятся по ГОСТ 10467-76 «Семена пшеницы и полбы. Сортовые и посевные качества. Технические условия». Для зерна и крупы полбы нет единого стандарта, поэтому производители устанавливают собственные ТУ и СТО, но продукция обязательно проверяется на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

В рамках проверки качества зерна полбы проводится визуальный осмотр (внешний вид, повреждения, загрязнения, вредители) и органолептическая оценка (запах, цвет). Также выполняются физико-химические испытания (влажность, натура, стекловидность, число падения, содержание белка) и проверяются технологические свойства (набухание, продолжительность замачивания и варки для крупы).

К полбе применяются следующие стандарты: влажность не более 14%, белок не менее 12%, клейковина не менее 25%, зерно должно быть 6-8 мм, однородным, без примесей и повреждений. На безопасность ее исследуют с помощью микробиологического (микробы, плесень, бактерии) и химического анализа (остатки пестицидов, токсичные вещества, микотоксины, радионуклиды).

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