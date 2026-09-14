Солнечный апокалипсис возможен? Исследователи нашли подтверждения супервспышек на светиле

Астрофизики из Института солнечной системы Общества Макса Планка в Германии вместе с коллегами нашли новые подтверждения того, что наше Солнце способно на супервспышки — всплески излучения, несущие больше энергии, чем взрыв триллионов водородных бомб.

Почему это сложно проверить напрямую

Энергию солнечных вспышек надежно измеряют только приборы за пределами земной атмосферы. Космической эре всего около 70 лет, и за это время супервспышек на Солнце не зафиксировано. До сих пор их наблюдали только у далеких звезд. Но Солнцу уже 4,6 миллиарда лет, и такой срок для него — мгновение. Поэтому команда Натали Кривовой попыталась заглянуть в прошлое.

Что показали данные

Исследователи взяли данные зонда NASA Solar Dynamics Observatory за 2010–2016 годы и сопоставили энергию 300 самых сильных вспышек с размером активных областей — зон со сложным магнитным полем, где рождаются солнечные пятна. Оказалось, что найденную зависимость можно перенести и на более мощные события.

Затем физики обратились к летописи наблюдений: солнечные пятна систематически регистрируют около 400 лет. Рекордсмен взошел на диске в апреле 1947 года. Он занимал 0,6 процента видимой поверхности светила, а его диаметр превышал земной примерно в 40 раз. Супервспышка тогда не произошла, но, согласно новым оценкам, область такого размера статистически способна ее породить. Как отметила Кривова, Солнце обладает потенциалом супервспышек: оно умеет создавать гигантские пятна, которые в принципе могут стать источником экстремальных вспышек излучения.

Природные архивы как улика

Еще больше доказательств дают природные архивы. Кратковременные скачки концентраций радиоактивных изотопов в годичных кольцах древних деревьев и кернах арктического льда свидетельствуют о том, что Землю в прошлом не раз облучали особенно мощные потоки солнечных частиц.

В конце 2024 года специалисты того же института показали, что на звездах, идентичных Солнцу, супервспышка разражается в среднем раз в столетие. Правда, сопровождают ли друг друга такие выбросы и супервспышки, неизвестно: сами вспышки долговременных следов не оставляют.

Кэррингтонское событие: предупреждение из прошлого

Самый мощный из задокументированных солнечных штормов обрушился на Землю в 1859 году. Это Кэррингтонское событие: полярные сияния тогда видели вплоть до Карибских островов, а приемные аппараты в телеграфных конторах искрили от наведенных токов без источников питания. Для современной инфраструктуры такой удар обернулся бы повреждением спутников и трансформаторов преобразовательных подстанций.

Что это значит

Новые данные показывают, что Солнце не является исключением среди звезд своего типа. Супервспышки — редкое, но возможное событие. И хотя напрямую измерить их энергию пока не удается, косвенные свидетельства — от древних колец деревьев до наблюдений за другими звездами — указывают на то, что наше светило способно на гораздо более мощные выбросы, чем те, что фиксировались за всю историю космических наблюдений.

Итоги работы исследователей опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A.

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