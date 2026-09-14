Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1664-й день войны

Минобороны РФ 14 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области.

Нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили: до 60 военнослужащих и 1боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черное Харьковской области. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.

В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Новоалександровка и Приколотное Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка и Черноглазовка Харьковской области.

Поражены живая сила и техника двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бариловка и Радьковка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял: до 200 военнослужащих, 1 бронетранспортер М113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стародубовка, Карповка, Рубцы Донецкой Народной Республики и Пески Радьковские Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станция радиоэлектронной разведки. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Василевская Пустошь, Славянск, Клиновое, Краматорск, Райское и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США и 21 автомобиль. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Шиловка, Андреевка, Белозерское, Юрьевка Донецкой Народной Республики и Новотроицкое Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Михайловское, Общее, Воскресенка, Славное Запорожской области, Отришки, Коломийцы и Павловка Днепропетровской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, 1 бронетранспортер, 6 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Юрковка и Балабино Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 1 артиллерийское орудие, 26 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 236000 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30922 танка и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36454 орудия полевой артиллерии и минометов, 71878 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro