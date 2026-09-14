В Польше группа роботов вышла на протестную акцию против роботов

В Польше произошел курьезный эпизод: гуманоидные и четвероногие роботы устроили пикет у министерства цифровых дел. Машины требовали усилить регулирование в сфере ИИ и автоматизации, чтобы защитить рабочие места людей. Акцию, в ходе которой около тридцати машин «скандировали» лозунги, держали плакаты и маршировали по кругу, организовала группа Democratism. Ее цель — запустить публичную дискуссию о том, как развитие ИИ и роботизации влияет на рынок труда. Через громкоговорители звучало: «Мы хотим регулирования, мы хотим правил, мы хотим закон».

Организатор Гжегож Кулись заявляет, что чрезычайно важно поднять вопрос о замене людей как гуманоидными роботами, так и ИИ в умственном труде. Использование роботов должно было показать: угроза потери работы из-за машин больше не теоретическая. Демонстрация возможностей уже существующих роботов призвана привлечь внимание общественности и вызвать дебаты. «Если мы не отреагируем сейчас, скоро может стать поздно», — предупреждает Кулись.

Слово «протест» здесь несет большую нагрузку. На видео машины расставляют вручную, «скандирование» записано заранее, движения почти нет — полиция явно не стояла наготове. Но это не значит, что угроза нереальна. Историй о том, как гуманоиды занимают рабочие места людей, требующих зарплаты, перерывов и выходных, становится все больше. Компании обычно уверяют, что машины помогают работникам, а не заменяют их — это знакомая формулировка.

Не стоит забывать и о потерях рабочих мест, напрямую связанных с ИИ. Американские технологические компании в последнее время уволили десятки тысяч человек, переведя фокус внимания на автоматизацию и оплату инфраструктуры для ИИ. «Мы постоянно обсуждаем влияние мигрантов на общество, тогда как подавляющее большинство «мигрантов» скоро будет прибывать либо по подводным кабелям через Атлантику в виде ИИ-агентов, либо в виде гуманоидных роботов в грузовых контейнерах из Китая» — заключает Кулись.

Источник — Democratism

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro