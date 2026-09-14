 

Мерц пообещал, что не уйдёт с поста канцлера, даже если этого будет требовать 99% населения

14.09.2026, 11:00, Разное
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что даже если рейтинг его партии снизится к околонулевым значениям, а его личный антирейтинг вырастет до 99%, он не покинет свой пост, поскольку «демократия переживает трудные времена и он знает, как её защитить».

Выступая в бундестаге перед парламентской комиссией по защите Конституции, канцлер сказал, что сейчас интересы страны и национальной идеологии «стоят превыше любых цифр в избирательных протоколах».

«Сейчас очень много разговоров об опросе, который даёт мне 14% рейтинга одобрения… Везде пишут, что антирейтинг – 86%. Допустим, что даже это так. Но эти 14% сейчас важнее и ценнее с точки зрения наших ценностей, с нашей демократии… Они важнее и ценннее, чем любые 43%, полученные путём обмана населения, эксплуатации популистской риторики, – заявил он. – Если даже мой антирейтинг достигнет 99%, я продолжу делать то, что должен, и останусь на своём посту, потому что нужен своей стране, потому что я должен стоять на страже Конституции».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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