В Нью-Йорке двое молодых людей погибли в метро, полиция выясняет обстоятельства

Полиция Нью-Йорка расследует обстоятельства гибели мужчины и женщины, обоим было по 24 года, которые утром 13 сентября были сбиты поездом метро на станции Spring Street в Нижнем Манхэттене. Оба находились на путях в момент приближения состава и погибли на месте. Об этом пишет New York Post.

По сведениям издания, записи камер наблюдения показывают, что мужчина и женщина сидели на путях и не пытались покинуть их при приближении поезда. Следователи не обнаружили признаков того, что их столкнули с платформы или что они оказались на путях в результате несчастного случая. Полиция, в частности, выясняет, употребляли ли они перед происшествием алкоголь. При этом произошедшее пока официально не квалифицировано как самоубийство.

Погибший мужчина проживал в Сейревилле, штат Нью-Джерси, женщина – в Дейтоне, штат Нью-Йорк. Их имена пока не публикуются до завершения уведомления родственников.

Инцидент произошел примерно через неделю после гибели 41-летней сотрудницы Metropolitan Transportation Authority Моэт Маккаллум: 3 сентября она была сбита поездом D во время работы на путях возле станции 161st Street-Yankee Stadium в Бронксе. Расследованием того происшествия занимается в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

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