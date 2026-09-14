 

Бывший глава ЦРУ Петреус попал под атаку российского БПЛА на западе Украины

14.09.2026, 14:03, Разное
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Бывший директор американского ЦРУ Дэвид Петреус находился на приграничной украинской станции Ягодин, когда по ней нанес удар российский беспилотник. Об это пишет телеканал CNN со ссылкой на «Укрзализныцу».

Инцидент произошел 13 сентября в двух километрах от польской границы. Российский беспилотник атаковал локомотив находившегося на станции состава. Из сообщения неясно, был ли Петреус среди пассажиров поезда.

Несколькими минутами ранее через Ягодин прошел дипломатический состав, которым из Украины возвращались бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт и советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэл.

Отмечается, что этот поезд следовал с небольшим опережением графика, и высока вероятность, что именно его пассажиры были объектом атаки. «Путинский террор стучится прямо в дверь Евросоюза и NATO», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.


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