В России появилась информация о гибели командира ДШРГ «Русич», известной зверствами на фронте

Российские «военкоры» сообщают о возможной гибели в зоне «специальной военной операции» командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Алексея Мильчакова. В частности, об этом пишет блогер Юрий Котенок.

При этом среди «патриотического сообщества» выражается надежда, что речь идет о целенаправленной украинской дезинформации, цель которой – деморализовать личный состав российских добровольческих формирований.

ДШРГ «Русич» основана на идее русского превосходства, содержащей языческие и неонацистские элементы. На фронте она известна совершением воинских преступлений и зверств, таких как расстрелы и казни украинских пленных. Она находится под американскими и европейскими санкциями.

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