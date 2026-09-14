1300-летняя мечеть в шахтерском поселке: находка в Саудовской Аравии переписывает историю раннего ислама

На юго-западе Саудовской Аравии в регионе Аль-Баха археологи завершили четвертый сезон раскопок на памятнике Аль-Ма’мала. Результат превзошел ожидания: исследователи обнаружили мечеть, построенную в первом веке хиджры, что соответствует VII — началу VIII века нашей эры. Это одно из самых ранних исламских религиозных сооружений, найденных на Аравийском полуострове.

Что представляет собой находка

Мечеть расположена на западной стороне поселения и имеет размеры примерно 16 метров с севера на юг и 10 метров с востока на запад. Стены сложены из тщательно обработанных гранитных блоков. На сохранившихся участках видны следы гипсовой штукатурки — это означает, что как минимум часть интерьера когда-то была отделана, а не оставлена в открытом камне.

В здании есть михраб, указывающий направление молитвы, и три входа: с восточной, западной и южной сторон. В юго-восточной части комплекса археологи выявили квадратное сооружение, которое интерпретируют как минарет. К мечети примыкают восемь комнат — вероятно, они использовались для деятельности, связанной с храмом и окружающим поселением.

Надписи, которые говорят сами за себя

Одна из самых примечательных особенностей находки — арабские надписи, сохранившиеся на камнях. Они встречаются как внутри здания, так и на внешних стенах. Среди текстов — религиозные призывы и коранические материалы. На стене кибла высечена молитва, призывающая благословение для Мухаммада ибн Абдуллы.

Эти надписи — не просто украшение. Вместе с михрабом и другими архитектурными элементами они подтверждают, что здание было именно мечетью, и дают прямые свидетельства религиозной жизни людей, населявших Аль-Ма’малу в ранний исламский период.

Мечеть в центре шахтерского поселка

Аль-Ма’мала не была исключительно религиозным поселением. Археологические данные показывают, что оно развивалось вокруг добычи и переработки минеральных ресурсов — прежде всего золота, серебра и меди. В предыдущие сезоны здесь нашли инструменты и сооружения, связанные с горным делом, жилые постройки и следы ремесленного производства.

Анализ образцов показал, что добыча началась еще до исламского периода и стала особенно интенсивной между концом VI и IX веком нашей эры. Это значит, что поселение пережило значительный исторический переход — от последних десятилетий до ислама к становлению раннего исламского общества.

Минеральные богатства региона привлекли сюда шахтеров, металлургов, торговцев и других работников. Археологи также обнаружили керамику, фрагменты сосудов из мыльного камня, пестики, шлифовальные камни и другие предметы повседневного быта и промышленной деятельности.

Именно этот широкий контекст делает мечеть особенно значимой. Она не стояла в стороне от мирской жизни — она была частью экономически активного сообщества, жители которого зависели от добычи полезных ископаемых, переработки и регионального обмена.

Расположение на древнем маршруте

Памятник находится примерно в 13 километрах к востоку от Аль-Акика и примерно в 45 километрах от Аль-Баха, недалеко от древней Дарб Аль-Фил — Дороги Слона. Этот маршрут когда-то соединял южную Аравию с регионами дальше на север, а позже стал частью сети, которой пользовались путешественники и паломники в исламский период.

Мечеть, горнодобывающие установки, дома и надписи вместе начинают раскрывать поселение, историю которого невозможно понять через что-то одно. Аль-Ма’мала одновременно была местом производства, передвижения, проживания и поклонения.

Что дальше

Комиссия по саудовскому наследию заявляет, что археологические исследования на объекте будут продолжаться в рамках более широкой программы по документированию и защите памятников по всей стране. Будущие раскопки могут выяснить, когда именно была построена мечеть, как долго она использовалась и как менялась ее роль по мере развития горнодобывающей экономики Аль-Ма’малы.

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