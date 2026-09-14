Парламентские выборы в Швеции — социал-демократы ведут, победитель не объявлен

Коалиция левых партий, возглавляемая бывшим премьер-министром Магдаленой Андерссон, лидирует на парламентских выборах, прошедших в Швеции 13 сентября. После подсчета 90% голосов она набирает в риксдаге 176 из 349 мест, получив большинство в три мандата.

Нынешний глава правительства, лидер «Умеренной партии» Ульф Кристоферсон, обещал, что в правительство войдут «Шведские демократы», что стало бы сломом существующей во многих европейских странах политики, при которой правые экстремисты остаются за пределами коалиции. У партии неонацистские корни.

Утром 14 сентября Кристоферсон прокомментировал промежуточные результаты. «Избиратели высказали свое мнение, но окончательные результаты остаются неясными. Вопрос о том, какое правительство возглавит Швецию, остается открытым», – заявил он своим сторонникам.

Официальные результаты должны быть объявлены 16 сентября. На данный момент левые ведут с преимуществом около 20000 голосов.

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