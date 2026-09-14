Электронные VS традиционные: существуют ли безопасные сигареты на самом деле?

Курение — одна из самых серьезных угроз здоровью людей: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно эта привычка уносит жизни более 7 миллионов человек…

В поисках более безопасных альтернатив табакокурению в начале XXI века человечество создало бездымную электронную сигарету, сейчас чаще называемую вейпом (прим. ред.: от англ. «vapour», т.е.пар). Поначалу это казалось настоящей революцией: сторонники вейпов утверждали, что новая технология кардинально снижает риски и делает курение едва ли не безвредным… Оправдались ли их надежды? Разбираемся в нашем материале.

С благими намерениями

История изобретения электронных сигарет уходит корнями в 20-е годы XX века. Первым прообразом современной электронной сигареты (ЭС) был «электрический вапорайзер», который изобрел американский ученый Джозеф Робинсон. Предназначался он, правда, не для курения, а для вдыхания лекарственных препаратов с помощью нагрева.

А во второй половине XX века в поисках более безопасных способов курения люди использовали эту же технологию для сигарет. Первое патентованное устройство было разработано в 1963 году американцем Гербертом А. Гилбертом. Изобретатель назвал его «бездымной сигаретой без табака» (прим. ред.: от англ. smokeless non-tobacco cigarette). Однако устройство не получило широкой популярности и коммерческого успеха.

Настоящий прорыв вейпов на рынок произошел лишь в 2003 году, когда китайский фармацевт Хон Лик создал современную версию электронных сигарет. На этот шаг его толкнула собственная грустная история: отец изобретателя умер от рака легких, вызванного многолетним курением. Лик разработал устройство, которое использовало батарею для нагрева жидкости на основе пропиленгликоля и глицерина, создавая пар, который имитировал дым.

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Принцип действия электронных сигарет основан на нагревании жидкости с помощью атомайзера, который включает в себя резервуар (картридж) для испаряемого вещества и нагревательный элемент в виде спирали для образования высокодисперсного аэрозольного пара.

Когда пользователь нажимает кнопку, батарея подает электрический ток на спираль. Спираль нагревается и испаряет жидкость, которая обычно состоит из пропиленгликоля, растительного глицерина, никотина и ароматизаторов. Через мундштук человек вдыхает получившийся пар.

Хон Лик зарегистрировал патент на свое изобретение и начал его коммерческое производство. Сначала электронные сигареты в основном продавались в Китае, но вскоре стали завоевывать и другие части света. В 2006 году устройства начали появляться в европейских странах и США, что сыграло ключевую роль в популяризации продукта.

Популярность электронных сигарет предопределили два фактора:

Во-первых, считалось, что ЭС — это практически безвредная альтернатива традиционному табакокурению: в электронных сигаретах отсутствует сгорание, благодаря чему не образуются токсичные вещества и смолы, характерные для классического табакокурения. А раз вейпер не вдыхает продукты сгорания и смолы, его легкие остаются чистыми, дыхание – свежим, а зубы не желтеют и не портятся. Во-вторых, очень скоро появились различные виды устройств и жидкостей с разнообразными вкусами и уровнями никотина. Помимо классического аромата табака, любимого многими, вейперы могут наслаждаться вкусами фруктов, шоколада, кофе и даже… шашлыка!

«Вейпы — это в высшей степени гуманизированный продукт, который облегчает многие симптомы отмены сигарет, позволяя потребителям получать удовольствие от никотина и потенциально снижая риски», – утверждал Хон Лик.

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Дым без огня, но не без риска

Сегодня оптимистичные настроения все больше сменяются тревожностью. Например, выяснилось, что при сильном нагревании глицерин из курительной жидкости трансформируется в опасный канцероген акролеин. Но и более стабильные вещества в ее составе оказались не такими безобидными, как казалось на первый взгляд.

Согласно данным исследований, первые единичные сообщения о серьезных повреждениях легких, причиной которых могло послужить употребление ЭС, стали появляться в 2012 году. А в 2019 году мир сотрясла вспышка «болезни вейперов», или EVALI (прим. ред.: сокращенно от англ. E-cigarette or Vaping use-Associated Lung Injury, или «повреждение легких, ассоциированное с использованием электронных сигарет и вейпов»).

Первые случаи заболевания были зарегистрированы в США в августе 2019 года. Врачи начали замечать странную закономерность: среди пациентов с респираторными симптомами было аномально высокое количество использовавших электронные сигареты. В некоторых случаях заболевание приводило к серьезным осложнениям и даже смерти. К февралю 2020 года только в США было зарегистрировано более 2800 случаев EVALI и более 60 случаев летального исхода.

Из-за стремительного роста числа заболевших EVALI Центры по контролю и профилактике заболеваний США провели собственное исследование причин вспышки новой болезни. В ходе сбора анамнеза у пациентов исследователи обратили внимание на то, что больные часто употребляли жидкости, содержащие психоактивное вещество тетрагидроканнабинол (ТГК) или его смесь с никотином. По мнению врачей, это и были основные вещества, провоцирующих развитие заболевания.

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Также было установлено, что многие из пострадавших использовали жидкости для вейпов с добавлением ацетата витамина Е. Это вещество было обнаружено в составе 52% изъятых у больных картриджей, а также в бронхоальвеолярной жидкости 94% пациентов с EVALI! Респираторный эпителий (прим. ред.: слой клеток, который покрывает внутреннюю поверхность дыхательных путей) не способен поглощать поступающий ацетат витамина Е, из-за чего вещество накапливается в легких. В свою очередь, его переизбыток нарушает работу легочного сурфактанта – липопротеидной пленки, которая поддерживает альвеолы (прим. ред.: мельчайшие пузырьковидные образования в легких, оплетенные капиллярами и участвующие в газообмене между воздухом и кровью) в расправленном состоянии во время вдоха и препятствует их слипанию на выдохе. Более того, при нагревании атомайзера ацетат витамина Е разлагается до газообразного кетена, который, как показали испытания на животных, вызывает острое повреждение легких. Таким образом, причиной развития «болезни вейперов» преимущественно были тетрагидроканнабинол и ацетат витамина Е.

«Попкорновая болезнь», или коварный диацетил

Однако еще 13% пациентов, переболевших EVALI во время вспышки 2019 года в США, использовали жидкости, содержащие только никотин. Причиной их недуга могли быть многочисленные ароматизаторы вейпов на основе диацетила. В 2015 году исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана изучили 51 вкус электронных сигарет и обнаружили диацетил в 39 из них (76%).Несмотря на то, что диацетил можно употреблять в пищу, вдыхание его паров вызывает тяжелые и необратимые повреждения легких, именуемые облитерирующим бронхиолитом. Это редкое, но опасное заболевание с неблагоприятным прогнозом вызывает воспаление и сужение бронхиол, а затем их фиброз (прим.ред.: процесс, при котором функциональная ткань замещается соединительной – то же, что рубцевание). Так как воздух больше не может свободно проходить по пораженным дыхательным путям, у больного начинаются кашель, одышка и хрипота, а в тяжелых случаях развивается легочная недостаточность.

В народе облитерирующий бронхиолит прозвали «попкорновой болезнью» (прим.ред.: от англ. popcorn lung – попкорновое легкое): по расхожему заблуждению, в легких при прослушивании обнаруживается характерный звук лопающегося попкорна. На самом деле заболевание получило свое «прозвище» по вредному производству, для рабочих которого было характерно. В 2000 году облитерирующий бронхиолит диагностировали сразу 8 служащим фабрики по производству попкорна для микроволновых печей, где в качестве ароматизатора использовался диацетил.

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Вейперы в зоне поражения

Сегодня и EVALI часто ошибочно называют «попкорновой болезнью», но облитерирующий бронхиолит — лишь одна из форм ее проявления. Многочисленные исследования, как в России, так и за рубежом подчеркивают, что никаких специфических биомаркеров у EVALI нет. Вейп-ассоциированные поражения легких могут проявляться не только в виде фиброзных процессов, но и в виде острых состояний – пневмонита (прим. ред.: воспаление сосудистой стенки альвеол), различных форм пневмонии (эозинофильной, липоидной, интерстициальной) и респираторного дистресс-синдрома. Из-за отсутствия характерного для нее одной признака «болезнь вейперов» остается диагнозом исключения – ставится в случае, когда все остальные диагнозы, подходящие под симптомы, исключены. Особенно сложно это сделать во время сезонных вспышек ОРВИ и гриппа: если у пациента одновременно с EVALI протекает вирусное заболевание, то зачастую преобладают клинические проявления последнего.

Маскируется EVALI и под желудочно-кишечные заболевания — боли в животе, тошноту, рвоту и расстройство стула. Также пациенты могут жаловаться на общую слабость, быструю утомляемость, боли в мышцах, ночную потливость и даже на стремительную потерю веса. Весь этот букет симптомов, характерных для интоксикации организма, у каждого пациента проявляется индивидуально.

Тем не менее ряд критериев, на которые необходимо обратить внимание при подозрении на «болезнь вейперов», все же есть:

курение электронных сигарет в течение 90 дней до появления первых симптомов; напоминающие матовое стекло инфильтраты или затемнения в легких на рентгенограмме или КТ; отрицательные результаты панели респираторных вирусов и ПЦР-теста на грипп; отсутствие антигенов к Streptococcus pneumoniae и Legionella; отсутствие оппортунистической респираторной инфекции, вызванной ВИЧ; отсутствие альтернативных диагнозов, таких как аутоиммунное заболевание или злокачественный процесс.

При своевременном обращении к врачу и верно подобранном лечении острые и незапущенные проявления болезни вейперов обратимы. Пациентам назначают антибиотики, противовирусные препараты, а также кортикостероиды, которые подавляют воспаление. Уже через несколько дней становятся заметны значительные улучшения.

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Но если заболевание протекает долго и у пациента развивается серьезная легочная недостаточность, не обойтись без ИВЛ. В таких случаях о полном восстановлении говорить сложно: тяжелые повреждения органов дыхания могут оставить последствия на всю оставшуюся жизнь.

Самой неблагоприятной формой проявления EVALI считается облитерирующий бронхиолит: его последствия необратимы, даже если заболевание находится на начальной стадии. При ранней форме бронхиолита можно только купировать патологические процессы и добиться ремиссии, в то время как тяжелая форма лечится только пересадкой легких.

Однако даже после полного выздоровления врачи рекомендуют людям, перенесшим EVALI, тщательно следить за здоровьем и наблюдаться у врачей, в том числе пульмонологов. Болезнь пока плохо изучена, и ее отдаленные последствия на организм пока неясны. Известны случаи, когда симптомы у переболевших «болезнью вейперов» возвращались.

Не меньшее из двух зол

Так стоит ли человеку, страдающему никотиновой зависимостью, переходить с обычных сигарет на электронные? На этот вопрос сегодня все чаще звучит отрицательный ответ, хотя первоначально вейпы позиционировались как самая экологичная альтернатива традиционному табакокурению.

Медицинская практика показала, что повреждения дыхательных органов, вызванные курением обычных сигарет, развиваются в среднем через 10 и более лет. Но первые симптомы EVALI появлялись у людей со значительно меньшим стажем курения электронных сигарет.

Сверх того, за более чем вековую историю традиционного курения табака медикам и ученым довелось хорошо изучить все заболевания, связанные с этой вредной практикой. А широкому применению электронных сигарет еще не стукнуло и двух десятилетий, так что их предполагаемая «безопасность» объясняется отчасти и недостаточной изученностью.

И, главное, проведенные исследования утверждают: переход с традиционных сигарет на предположительно более «экологичную» альтернативу не способствовал отказу от пагубной привычки. Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ), изучив причины начала использования вейпов среди россиян, пришел к выводу, что большинство из них руководствовалось желанием отказаться от обычных сигарет. Но по данным группы исследователей из Йельского университета (*признан в РФ нежелательной ораганизацией), вейп-устройства не доказали эффективность как средство, помогающее курильщикам полностью отказаться от курения. Пришли они и к еще одному неутешительному выводу: подростки и молодые люди, увлекавшиеся первоначально «безопасным» вейпингом, впоследствии очень часто начинали курить обычные сигареты.

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Не стоит забывать и о том, при использовании электронных сигарет и вейпов гораздо сложнее контролировать объем «выкуренного» никотина. С легкостью «потягивая» пары с приятным вкусом, вейпер может не заметить, как выкурит больше «нормы». При этом, по данным исследователей, в 1 миллилитре жидкости вейпа содержится 16 миллиграммов никотина, что равносильно примерно 9 обычным сигаретам. А такое бесконтрольное потребление вещества лишь усиливает зависимость организма и мешает бросить курить.

Мифы и моды

Сегодня электронные сигареты используют люди всех возрастов, но в самой высокой зоне риска находится молодежь. Курение всегда представляло большой соблазн для подростков, стремящихся чувствовать себя старше, но с появлением электронных сигарет проблема приобрела новый размах. По данным опросов, в России 26% детей в возрастной категории от 11 до 17 лет пробовали вейпы, а в более старшем возрасте этот показатель составляет уже все 50%. При этом легкие человека продолжают развиваться до 21 года, а до этого времени остаются более уязвимыми для воздействия электронных сигарет. То, что у взрослого курильщика вызовет обратимые острые состояния, может нанести непоправимый вред не полностью развитым органам дыхания. Подтверждает это и статистика EVALI: средний возраст больных составляет всего 24 года, при этом самым младшим пострадавшим от употребления вейпов было всего 15–16 лет!

Увы, немалую роль в популяризации пагубной привычки играет то, что электронные сигареты позиционируются сегодня как модный аксессуар. Производители вейпов стараются разработать не только привлекательные вкусы, но и привлекательный внешний вид устройств.

Изображение: Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Что ж, когда-то и курение традиционных сигарет входило в обиход как модная тенденция. Мундштуки, портсигары, сигаретницы и пепельницы — все эти аксессуары воспринимались как приметы стиля и статуса. Но это не помогло их обладателям избежать всех «прелестей» пагубной привычки. Достаточно вспомнить показательную историю «Ковбоя Marlboro», главного героя рекламных кампаний одноименных сигарет. Этот образ воплощал идеал мужественности, к которому стремились представители сильного пола. И самым простым способом почувствовать себя таким же крутым парнем было, конечно, курение Marlboro Red. Однако финал оказался печальным: пять актеров-моделей, в разные годы, воплощавшие образ лихого ковбоя, умерли от болезней легких, вызванных курением. После этого за сигаретами Marlboro закрепилось неутешительное прозвище «убийц ковбоев». Не получит ли скоро титул убийцы и какой-нибудь бренд производителей вейпов и аксессуаров для них?

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