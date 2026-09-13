В лесу возле Умани обнаружено тело мужчины

В лесу, рядом с Уманью, обнаружено тело мужчины примерно 45 лет. Об этом сообщила служба скорой помощи «Ихуд Ацала».

По данным организации, погибший был евреем, проживал в Великобритании. Обстоятельства его смерти выясняются.

Глава делегации «Ихуд Ацала» в Умани Аарон Бен-Харуш сообщил, что тело было обнаружено во время праздника Рош а-Шана. Представители организации сейчас взаимодействуют с украинскими властями, чтобы как можно скорее получить разрешение на передачу тела для захоронения.

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