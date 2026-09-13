Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах выросло до 76

Число погибших в результате пожара на пассажирском пароме M/V June Aster у берегов филиппинской провинции Палаван выросло до 76. Как пишет Associated Press со ссылкой на береговую охрану Филиппин, спасатели обнаружили на выгоревшем судне новые останки. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

По уточненным данным, на борту находились 132 человека, 43 из них удалось спасти. Ранее власти сообщали о 134 пассажирах и членах экипажа. Поисковая операция продолжается, одновременно судебно-медицинские эксперты пытаются идентифицировать сильно обгоревшие останки. В субботу спасатели извлекли с парома останки еще 41 человека.

Как сообщал Newsru.co.il, пожар на June Aster начался вечером 9 сентября, когда паром, следовавший из Манилы в Корон, находился у берегов острова Палаван. Первоначально сообщалось о пяти погибших и десятках пропавших без вести, а 11 сентября после проникновения спасателей внутрь выгоревшего судна число обнаруженных погибших выросло до 35.

Выжившие рассказывали, что перед стремительным распространением огня слышали взрыв. По предварительным сообщениям, возгорание могло начаться в грузовом отсеке. Пламя распространялось настолько быстро, что некоторые пассажиры не успели надеть спасательные жилеты. Причина пожара официально пока не установлена.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro