 

Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах выросло до 76

13.09.2026, 14:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Число погибших в результате пожара на пассажирском пароме M/V June Aster у берегов филиппинской провинции Палаван выросло до 76. Как пишет Associated Press со ссылкой на береговую охрану Филиппин, спасатели обнаружили на выгоревшем судне новые останки. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

По уточненным данным, на борту находились 132 человека, 43 из них удалось спасти. Ранее власти сообщали о 134 пассажирах и членах экипажа. Поисковая операция продолжается, одновременно судебно-медицинские эксперты пытаются идентифицировать сильно обгоревшие останки. В субботу спасатели извлекли с парома останки еще 41 человека.

Как сообщал Newsru.co.il, пожар на June Aster начался вечером 9 сентября, когда паром, следовавший из Манилы в Корон, находился у берегов острова Палаван. Первоначально сообщалось о пяти погибших и десятках пропавших без вести, а 11 сентября после проникновения спасателей внутрь выгоревшего судна число обнаруженных погибших выросло до 35.

Выжившие рассказывали, что перед стремительным распространением огня слышали взрыв. По предварительным сообщениям, возгорание могло начаться в грузовом отсеке. Пламя распространялось настолько быстро, что некоторые пассажиры не успели надеть спасательные жилеты. Причина пожара официально пока не установлена.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.09 / Хуситы угнали американский авианосец

13.09 / Однажды тараканы-медики могут спасти вам жизнь

13.09 / Смольный выделил 300 млрд рублей на автомобили на солнечных батареях

13.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1663-й день войны

13.09 / «Террор Путина стучится в двери ЕС» — российский БПЛА ударил рядом с КПП на границе Украины и Польши

13.09 / В Москве начали выпуск интерактивных моноблоков с отечественными ЖК-дисплеями

13.09 / Басманный суд Москвы оштрафовал создателей сериала «Трудно быть богом» на 10 миллионов рублей за оскорбление чувств верующих

13.09 / Россиянам разрешили не выходить на работу, если их не отпускает кот

13.09 / ВСУ — ночью сбиты 409 из 453 БПЛА. МО РФ — перехвачены 389 БПЛА. Есть жертвы

13.09 / Первый российский серийный литограф для производства 350-нм чипов поставят в декабре 2026 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике