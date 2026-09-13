«Террор Путина стучится в двери ЕС» — российский БПЛА ударил рядом с КПП на границе Украины и Польши

В ночь на воскресенье, 13 сентября, российский беспилотник нанес удар в непосредственной близости от пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск» на украинско-польской границе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака стала очередным российским ударом по приграничной инфраструктуре, назвав ее «террором Путина, который стучится непосредственно в двери ЕС и NATO». При этом украинская пограничная служба уточнила: непосредственно объекты самого пункта пропуска поражены не были.

По данным представителя Надбужанского отдела Пограничной стражи Польши Дариуша Синецкого, беспилотник попал в грузовик примерно в 800 метрах от перехода, на территории Украины. Машина была уничтожена. Украинские источники также сообщают о пожаре на расположенной рядом автозаправочной станции и нескольких загоревшихся грузовиках. После окончания воздушной тревоги работа перехода была возобновлена, движение через границу осуществляется без перебоев.

Кроме того, во время той же российской атаки примерно в двух километрах от польской границы был поражен локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Киева в Варшаву. По данным «Укрзализныци», система мониторинга заранее предупредила железнодорожников об угрозе, благодаря чему удалось избежать жертв среди пассажиров и персонала.

Сибига призвал западные страны немедленно усилить давление на Москву. В частности, глава украинского МИД выступил за полное торговое эмбарго, запрет на въезд для россиян и максимально жесткие санкции против российского военно-промышленного комплекса. «Нужны не половинчатые решения, а бескомпромиссные и решительные шаги», – заявил он.

Атака произошла спустя несколько дней после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Варшава ожидает попыток РФ наносить удары или осуществлять провокации в районе пограничных переходов между Украиной и странами ЕС. 10 сентября Туск сообщил, что польские и украинские службы уже предотвратили непосредственную угрозу одному из переходов.

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