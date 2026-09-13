Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1662-й день войны

Минобороны РФ 12 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике окруженных подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотное, Малая Волчья и Бузово, а также блокированных формирований противника в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области.

Уничтожены до 125-ти боевиков, четыре боевые бронированные машины, три квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались двое украинских военнослужащих.

Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченково, Гоптовка и Лозовая Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Великая Рыбица, Хотень, Эсмань и Кияница. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 215-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 17 автомобилей. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Грушевка, Сеньково Харьковской области, Райгородок, Крымки и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании и 155 мм гаубица М114 производства США. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Беленькое, Николаевка, Василевская Пустошь и Ореховатка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и 25 автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 155 мм гаубица М777 производства США. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Нововодяное, Андреевка, Веровка Донецкой Народной Республики и Марьевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Аврамовка, Отришки Днепропетровской области, Общее, Васиновка, Барвиновка, Омельник и Трудовое Запорожской области. Противник потерял более 265-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, 24 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам производства беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 670 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 234073 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30899 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36435 орудий полевой артиллерии и минометов, 71692 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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