Кремль отверг предложение Зеленского о встрече на саммите G20 и предложил ему приехать в Москву

Кремль фактически отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами.

Комментируя заявление Зеленского о готовности к такой встрече, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что украинский президент может приехать в Москву.

«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», – заявил Песков, которого цитируют российские СМИ со ссылкой на ТАСС.

При этом, по словам представителя Кремля, Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите G20 в Майами.

Ранее Зеленский заявил, что готов приехать на саммит, если там будет российский президент. «Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», – приводит его слова «Интерфакс-Украина».

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