 

Мединский объяснил, что Россия имеет исторические права на Анхальт и Саксонию со времён Екатерины II

12.09.2026, 16:15, Разное
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Помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия имеет исторические права на Саксонию-Анхальт, восходящие ко временам Екатерины II. По его словам, императрица, будучи немецкой принцессой по происхождению, «фактически находилась в личной унии с этими землями», а значит, вся последующая история региона – «не более чем затянувшаяся командировка».

Выступая на круглом столе в Общественной палате, Мединский подчеркнул: «Екатерина не просто родилась в тех краях – она их приватизировала самим фактом своего рождения в Анхальте». Теперь, по его мнению, Россия как правопреемница империи обязана заявить о правах хотя бы в формате расширенного культурного присутствия: от гастролей хора до установки бюста Потёмкина в Магдебурге.Мединский предложил запустить в регионе программу «Возвращение к корням», в рамках которой саксонцы смогут посещать спектакли по пьесам Островского, изучать русскую классику и отмечать день рождения Екатерины как «день духовного суверенитета».

Он также напомнил, что на территории Анхальта сохранились мосты, которые «строились ещё при саксонских курфюрстах, но наверняка с оглядкой на русскую инженерную мысль». Саксония, по его словам, «всегда тянулась к России, просто не всегда знала, как правильно сформулировать». 

«Мы никого не присоединяем – мы возвращаем украденное у нас, – пояснил Мединский. – Екатерина II, уезжая из родных мест в Россию, взяла с собой не только платья и дух Саксонии, но и владетельные права. Если немцы не согласны – пусть покажут, где именно заканчивается её духовный суверенитет и начинается их административный. Пока таких документов нет, мы считаем Анхальт зоной своих национальных интересов». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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