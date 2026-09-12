Пропалестинские активисты осквернили мемориал жертв мегатеракта 11 сентября в Калифорнии

Студенты калифорнийского университета в Терлоке (округ Станислаус, Калифорния) в преддверии 25-летней годовщины теракта 11 сентября установили на территории кампуса своеобразный мемориал с 2977 американскими флагами – в память обо всех погибших в тот чудовищный день в Нью-Йорке, Пентагоне и Пенсильвании.

Эта акция была проведена в рамках проекта Фонда молодой Америки (Young America’s Foundation) «9/11: Never Forget Project”, пишет The New York Post. Однако вскоре они увидели, что мемориал был осквернен вандалами: часть флагов вырвали, на других написали пропалестинские слоганы, включая Free Palestine, BLOWBACK («Эффект бумеранга»), и код 161, AFA, символизирующий Antifa»/»Antifascist Action.

Таким образом, мемориальная инсталляция, предназначенная для увековечения памяти тысяч жертв терактов, стала местом политической акции протеста против продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

После этого инцидента администрация университета подала заявление в полицию. Вандализм вызвал возмущение организаторов мемориальной церемонии, представителей организации Young America’s Foundation.

«Осквернение мемориала в память о погибших в результате терактов 11 сентября – это проявление неуважения к Соединенным Штатам, – заявили представители организации. – Спустя 25 лет после нападения мы не позволим заставить нас замолчать и никогда не забудем постигшую нас трагедию».

В рамках проекта «9/11: Never Forget» студенты в высших учебных заведениях различных штатов проводят траурные церемонии в память о самой смертоносной террористической атаке в истории США.

2977 флагов, установленных в Калифорнийском университете в Станислаусе посвящены 2753 погибших при атаках на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, включая пассажиров и экипаж рейсов 11 и 175, врезавшихся в башни-близнецы, 184 погибшим при атаке Пентагона, включая людей на борту рейса 77, и 40 погибших пассажиров и членов экипажа 93 рейса, разбившегося в Пенсильвании.

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