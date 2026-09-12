Расходы еврейских организаций в США на безопасность выросли на треть и превысили $1 млрд в год

Расходы еврейских организаций в США на охрану превысили миллиард долларов в год на фоне сохраняющегося высокого уровня антисемитизма. Об этом пишет Axios со ссылкой на исследование Еврейских федераций Северной Америки (JFNA).

По оценке JFNA, более 4,5 тысячи синагог, еврейских школ, общинных центров, летних лагерей и других некоммерческих организаций ежегодно тратят на безопасность около $1,015 миллиардов – примерно на 33% больше предыдущей оценки за 2024 год, составлявшей $765 млн. В среднем на одно учреждение приходится около $225 тысяч в год.

Основная часть средств идет на оплату охраны и сотрудников, отвечающих за безопасность. Еще около $150 миллионов расходуется на системы наблюдения, укрепление зданий и другие технические средства защиты. В эту оценку не входят частные предприятия, в том числе более 1,6 тысячи кошерных ресторанов, около 500 продуктовых магазинов, а также магазины иудаики и еврейские книжные магазины.

Axios связывает рост расходов с антисемитскими угрозами и нападениями. По данным Антидиффамационной лиги (ADL), в 2025 году в США было зарегистрировано 6274 антисемитских инцидента. Их общее число снизилось по сравнению с рекордным 2024 годом, однако количество физических нападений достигло максимума за все время наблюдений – 203 случая, в том числе 32 с применением оружия.

JFNA отмечает, что средства, которые общины вынуждены направлять на охрану, приходится изымать из бюджетов на образование, помощь пожилым и другие общественные программы. Организация призывает увеличить федеральное финансирование программы защиты некоммерческих учреждений, которым угрожают нападения.

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