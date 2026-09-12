Небоскрёб «Лахта Центр» передан Wildberries в качестве гуманитарной помощи

Правительство Санкт-Петербурга совместно с ПАО «Газпром» приняло беспрецедентное решение о безвозмездной передаче 462-метрового небоскрёба «Лахта Центр» маркетплейсу Wildberries.

Объект недвижимости официально классифицирован МЧС и Минэкономразвития как «крупногабаритная гуманитарная помощь», направленная на поддержку отечественного маркетплейса после серии масштабных пожаров, вызванных падением небесных тел на логистических хабах компании. Благодаря этому акту доброй воли Wildberries полностью отказывается от планов по строительству собственной штаб-квартиры, что позволит перенаправить сэкономленные сотни миллиардов рублей на прямую поддержку бизнеса.

Средства, которые компания ранее планировала потратить на возведение корпоративного кампуса, будут экстренно конвертированы в фонд компенсаций для селлеров, чей товар пострадал в огне. Согласно утверждённому регламенту, каждый пострадавший продавец сможет претендовать на гарантированную денежную выплату в размере от 1 миллиона рублей.

Инфраструктура «Лахта Центра» будет оперативно перепрофилирована под нужды маркетплейса. Здание станет самым высоким в мире пунктом выдачи заказов (ПВЗ) и вертикальным фулфилмент-центром. Смотровая площадка на 83-м этаже переоборудуется в премиальную зону примерочных, а шпиль небоскрёба будет использоваться как базовая станция для дронов-курьеров, которые смогут сбрасывать посылки прямо в руки петербуржцам с учётом розы ветров.

Для получения компенсации пострадавшим селлерам придётся пройти процедуру верификации в новом головном офисе: предпринимателям необходимо будет лично подняться пешком на 87-й этаж, чтобы подписать акт приёма-передачи средств в кабинке с панорамным видом на Финский залив. В компании уверяют, что лёгкая гипоксия от высоты помогут бизнесменам переосмыслить свои риски и закалить предпринимательский дух.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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