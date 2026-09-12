 

Князь Собянин открыл станцию Тифлис московского метрополитена

12.09.2026, 11:15, Разное
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Удельный князь Семён Собянин лично прибыл в Тифлис для открытия юбилейной миллионной станции московской подземки. За две недели метростроевцы завершили новый участок Адлер-Батуми-Тифлис.

«Хотелось бы строить московское метро быстрее, но приходится тянуть его во все стороны. Уже на следующей неделе мы соединим Москву с Верным*, а то эта часть империи уже несколько лет добирается в столицу на маршрутных каретах», – заявил князь.

В прошлом году метростроевцы потрудились на славу и соединили с Белокаменной отдалённые спальные районы Ташкента и Бишкека, что существенно облегчило быт обитателей этих городов – теперь им не требуется снимать дорогие жилые метры в столице, чтобы быстрее добираться до рабочего места. 

Сегодня доехать из центра Белокаменной до Тифлиса можно за час, но в будущем князь Собянин поручил обновить подвижной состав подземки, чтобы процесс занимал 30-40 минут.

* Алматы

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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