ВСУ — ночью сбиты 8 ракет и 102 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — перехвачены 230 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 (число не указано), 8 крылатых ракет «Калибр», 6 авиационных ракет Х-59/69 и 129 БПЛА различных типов и барражирующих боеприпасов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 8 ракет и 102 БПЛА и барражирующих боеприпасов, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 20 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Одессе и Запорожье, есть убитые и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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