 

Китай неожиданно поддержал идею Трампа по возрождению линкоров — но уже для борьбы с дронами

11.09.2026, 18:00, Разное
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Вызвавшая множество насмешек идея Дональда Трампа о возрождении канувших в Лету линкоров неожиданно нашла отклик в Китае. Как ни странно, но китайские военные эксперты рассматривают возможность использовать мощные артиллерийские орудия линкоров в борьбе с БПЛА.

Дело в том, что оснащенные современными системами ПВО боевые корабли оказались практически беззащитными перед компактными дешевыми дронами. Разрыв крупнокалиберного снаряда, по заявлениям экспертов, способен создать облако из почти 2000 осколков, которое может уничтожить целый рой дронов. В данном случае, вероятность поражения одного из участвовавших в смоделированном налете 30 беспилотников составляет около 4 %.

Артиллерия в данном случае будет лишь частью системы, куда войдут также система управления огнем с программируемыми взрывателями. Команда китайских исследователей предложила также объединить корабельные орудия с системами РЭБ, лазерной защитой, и вдобавок оснастить корабли электромагнитным оружием.

У идеи возвращения в строй линкоров для борьбы с БПЛА в Китае немало скептиков. По их мнению, проведенное исследование все же не доказывает эффективность крупнокалиберной артиллерии в противостоянии роям дронов, больше напоминая пальбу из пушек по воробьям.

Тем не менее, их американские визави полны решимости построить с 2028 по 2056 годы 15 линкоров типа «Трамп» при условии, что на это хватит денег и возможностей верфей США.Источник &#8212 Interesting engineering


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