Планировали теракты в годовщину 7.10 — в Германии предъявлены обвинения активистам ХАМАСа

Федеральная прокуратура Германии сообщила в пятницу 11 сентября о предъявлении обвинений в отношении семи предполагаемых активистов палестинской террористической организации ХАМАС, которых обвиняют в приобретении оружия для планировавшегося нападения на израильские или еврейские объекты в Германии или Австрии.

Террористы планировали масштабные атаки в прошлом году к годовщине резни 7 октября, целями должны были стать представители Израиля, евреи или люди, поддерживающие Израиль, пишет информационное агентство DPA.

По данным прокуратуры, обвиняемые действовали в качестве зарубежных оперативников ХАМАСа и приобретали для террористической организации оружие и боеприпасы.

Федеральная прокуратура обвиняет мужчин, имеющих гражданство разных стран, в членстве в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государственной безопасности.

Некоторые подозреваемые уже несколько месяцев находятся под предварительным арестом. Трое из них были задержаны в Берлине в начале октября 2025 года, всего за несколько дней до годовщины нападения 7 октября. К тому моменту группа приобрела исправную полностью автоматическую винтовку, 13 пистолетов и более 700 патронов, сообщили прокуроры.

Часть оружия была перевезена в Вену и спрятана там еще одним членом группировки: он был позднее арестован в Лондоне по запросу из Германии и все еще находится в Великобритании в ожидании экстрадиции. Именно благодаря ему стали известны подробности планируемого нападения: террорист записал видеообращение, в котором рассказал о планах.

По данным германской прокуратуры, военное крыло ХАМАСа некоторое время назад начало создавать склады оружия в Европе. Как полагают следователи, высокопоставленные представители ХАМАСа поручили подозреваемым приобретать оружие и боеприпасы.

По другому делу в марте суд в Берлине приговорил четырех мужчин, подозревавшихся в принадлежности к ХАМАСу, к длительным срокам тюремного заключения. Суд признал их виновными в организации тайников с оружием в нескольких европейских странах, предназначавшимся для совершения нападений.

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